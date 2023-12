Marco Valentini nuovo segretario della Fiom Imola

Nuovo segretario generale per la Fiom Cgil di Imola. È Marco Valentini, eletto con oltre il 91% di voti favorevoli (su 23 votanti, 21 sì e 2 schede bianche) dall’Assemblea generale della Fiom territoriale, alla presenza del segretario generale Fiom Emilia Romagna, Giovanni Cotugno, e del segretario organizzativo della Fiom regionale, Primo Sacchetti.

Ex delegato Hydrocontrol-Walvoil, dal 2017 funzionario nella categoria dei metalmeccanici Cgil, Valentini succede a Stefano Moni diventato segretario generale della Camera del lavoro di Imola lo scorso 29 novembre. "Ringrazio per la fiducia e sono consapevole della grande responsabilità –ha commentato il neoeletto –. Prendo un impegno preciso, quello dell’ascolto e del confronto con le compagne e i compagni della Fiom di Imola, perché è solo grazie al lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Ringrazio Stefano Moni per quello che mi ha trasmesso e per tutti i risultati ottenuti in Fiom, che mi impegno a portare avanti, grazie anche al fondamentale lavoro di delegati e delegate".