Marcorè, Solenghi e Ferrini. Tris d’assi per stupire il pubblico. Ecco ‘Inside Castel Guelfo’

Tre grandi nomi dello spettacolo italiano pronti a fare tappa a Castel Guelfo. Il municipio e la Pro Loco del paese emiliano hanno fatto davvero le cose in grande e con la rassegna ‘Inside Castel Guelfo’ sono in arrivo Neri Marcorè, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini. Tre eventi da non perdere, parte integrante del progetto artistico-culturale Teatro della Compagnia finanziato dal Ministero del Turismo, con ingresso libero.

Si parte il 4 maggio, alle 20,30 nel chiostro di Palazzo Malvezzi Hercolani, insieme a Marcorè. L’imitatore marchigiano, volto noto di tv, teatro e cinema, sarà il primo protagonista di una serie di serate in bilico tra cose serie e divertimento. Un format ispirato allo show televisivo ‘Inside the Actors Studio’ con una carrellata di tutti i suoi personaggi più famosi: da Alberto Angela a Luciano Ligabue passando per Maurizio Gasparri, Pier Ferdinando Casini, Gad Lerner, Sandro Piccinini e tanti altri. Figure che, attraverso l’arte di Marcorè, dialogheranno con il regista Luca Guardabascio che è anche direttore artistico della rassegna.

Previsto l’intervento dell’assessore guelfese alla cultura Massimiliano Milano, vero motore delle iniziative: "Una ventata di novità con l’idea di promuovere il nome di Castel Guelfo anche al di fuori dell’area circondariale – racconta l’amministratore –. L’intento è quello di creare una nuova opportunità, percorrendo una direzione inedita e diversa rispetto a quanto fatto in passato, per alimentare un processo di valorizzazione del paese. Tre big dello spettacolo italiano che faranno da volano per dare forma ad altre idee future". Non solo.

"Vogliamo ampliare la nomea di Castel Guelfo e il prestigio di questi artisti ci permetterà di intercettare una vasta platea davvero di pubblico – aggiunge –. Con il regista Guardabascio, che è stato il nostro prezioso tramite per raggiungere questi big, c’è un rapporto di stima reciproca. Ha visitato il paese ed è rimasto affascinato. In futuro potrebbe ambientare qui alcune scene di suoi film".

Il 29 giugno alle 20 in Piazzale Dante Alighieri, apice del programma della Sagra del Vino e della Ciambella, protagonista Tullio Solenghi. Un gigante della comicità di casa nostra con la lunga militanza, dal 1982 al 1994, tra le fila de Il Trio insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini. Anche Solenghi porterà in dote dal repertorio una lunghissima lista di imitazioni per regalare agli spettatori una serata tra risate e riflessioni. Gran finale il 6 settembre, in parallelo alla seconda edizione di Guelfo Comics, con Maurizio Ferrini. Scoperto da Renzo Arbore, il comico cesenate è ancora popolarissimo grazie all’interpretazione della Signora Emma Coriandoli. Un appuntamento, quest’ultimo, curato dall’Associazione Volontari del paese.