’Margini’: quando la sventura di una band si fa film

Questa sera alle 21.30 al centro Ca’ Vaina (viale Saffi, 50B – Imola) quarto appuntamento della rassegna cinematografica ‘Periferie - Vite ai margini’. Verrà proiettato il film ‘Margini’ (Italia, 2022) del regista Niccolò Falsetti. Grosseto, 2008. Michele, Edoardo e Iacopo, amici da sempre, formano un gruppo street punk hardcore, ma non hanno una lira né un luogo in cui suonare. Miracolosamente sono chiamati come opening act della band americana Defense, ma la data viene poi cancellata. Invitano allora i Defense a Grosseto, e altrettanto miracolosamente la band accetta. Ingresso gratuito