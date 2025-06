Mario Tozzi al Cineforum: "Il difetto degli uomini?. Il Pil prima della natura"

Natura, cambiamenti climatici, rifiuti e inquinamento. Queste le grandi tematiche affrontate stasera dal divulgatore e geologo Mario Tozzi, protagonista del secondo appuntamento del ’Casale Cineforum’. Alle 20, in Piazza Cavalli, Tozzi presenterà, in un dialogo con Alessandro Buscaroli e Giacomo Buganè il libro ’Prove tecniche di estinzione’. Un titolo che, per il geologo, richiama il grosso problema dei problemi ambientali: la costante volontà dell’uomo di sfruttare la natura per l’economia.

Tozzi, lei è mai stato a Casalfiumanese? "No, non ci sono mai stato, pur conoscendo la zona di Imola. Conosco bene però il Santerno, perché quando facevo il ricercatore ho scritto dei saggi sul contenuto magnetico delle rocce e ho analizzato anche quelle del fiume della Vallata"

E com’è la situazione del nostro fiume, attualmente? "Inquinato da morire, come purtroppo gran parte dei fiumi in Italia. E questo porterà a delle grosse conseguenze"

Di che tipo? "Inquinare e danneggiare un fiume implica renderlo meno resistente di fronte alle piogge, più complesso da tenere sotto controllo con le alluvioni. Anche in uno sato di quel tipo la depurazione del fiume diminuisce molto. Meno si toccano i fiumi meglio è. E invece si continuano a disturbare per poter produrre delle risorse economiche"

Parliamo del libro che presenterà stasera, ‘Prove tecniche di estinzione’. Di che cosa tratta? "Di quanto appena esposto. Ossia che noi uomini proviamo a metterci in difficoltà su questo pianeta con la scusa di doverne sfruttare ogni risorsa per la sopravvivenza economica. Ed è sbagliatissimo, perché se si continua a inseguire la doppia cifra del PIL della natura non rimarrà più niente. L’ambiente non è contestabile o oggetto di opinioni, una volta che finisce il pesce nel mare non si può pescare più, per fare un esempio"

Oltre che sottovalutare lo sfruttamento della natura, assiste anche a una sottovalutazione degli effetti dei cambiamenti climatici? "Sottovalutazione è dire poco. La si nega, sempre per correre dietro alla questione economica che ci spinge a produrre in continuazione. Dovremmo invece fare un passo indietro dai fiumi, dalle spiagge e dalle risorse del pianeta. E invece continuiamo ad avere un mondo dove tutte le attività dei sapiens sono disposte a bruciare i combustibili fossili"

Lei che cosa si augura da questa serata? Spera di indurre a una riflessione a qualcuno? "Diciamo che queste serate hanno un pubblico già abbastanza edotto sul tema. Bisognerebbe far venire persone che non la pensano così. In ogni caso, spero che qualcuno esca da stasera con un interrogativo in più la curiosità di approfondire il tema. Se così fosse, lo considererei un obiettivo raggiunto".

La serata ha inizio alle 20. Dopo il firmacopie, è prevista la visione del film ’Materia fuori posto’, Nikolaus Geyrhalter, un documentario sulla produzione di rifiuti e sul loro smaltimento. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.