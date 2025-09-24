Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Imola
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla attaccataMaxi corteo pro GazaMuore in stradaRissa tra famiglieVasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
Cronaca“Suo marito è stato arrestato, venga con i gioielli": ma il direttore di banca sventa la truffa
24 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. “Suo marito è stato arrestato, venga con i gioielli": ma il direttore di banca sventa la truffa

“Suo marito è stato arrestato, venga con i gioielli": ma il direttore di banca sventa la truffa

Arrestato un uomo di 37 anni italiano con vari precedenti. Aveva raccontato alla donna che l’auto del marito era stata fermata con a bordo persone sospettate di essere ladri. I carabinieri, avvisati, gli hanno teso la trappola

La donna, spaventata, ha tentato di prelevare i gioielli dalla cassetta di sicurezza, ma il direttore della banca ha capito la truffa e si è rifiutato di consegnarli

La donna, spaventata, ha tentato di prelevare i gioielli dalla cassetta di sicurezza, ma il direttore della banca ha capito la truffa e si è rifiutato di consegnarli

Per approfondire:

Imola (Bologna), 24 settembre 2025 – Ha tentato di raggirare un’anziana con la classica truffa del ‘finto carabiniere’, ma per lui le cose non sono andate come previsto: un 37enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Imola.

Approfondisci:

Truffa da 290mila euro: coppia di anziani sul lastrico. Tutto inizia con un sms, come funziona

Truffa da 290mila euro: coppia di anziani sul lastrico. Tutto inizia con un sms, come funziona

L’uomo aveva contattato telefonicamente la donna fingendosi un militare e raccontando che l’auto del marito era stata fermata con a bordo sospetti ladri di gioielli. Per ‘verificare’ l’accaduto, chiedeva di confrontare i preziosi trovati nel veicolo con quelli custoditi in casa.

L’anziana, convinta dalla messinscena, si era andata in banca per prelevare i gioielli conservati in cassetta di sicurezza. A sventare la trappola è stato però il direttore dell’istituto di credito, che, insospettito dalla richiesta, ha rifiutato di consegnare i beni e ha invitato la donna ad avvertire i familiari. La figlia ha quindi allertato i carabinieri, che in poche ore hanno ricostruito i movimenti del truffatore, fermandolo e accompagnandolo in caserma.

Il 37enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima, disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna. L’operazione rientra nella campagna di prevenzione promossa dal comando provinciale dei carabinieri di Bologna contro le truffe ai danni delle fasce più deboli, un fenomeno in crescita che mira soprattutto agli anziani. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata