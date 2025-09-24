“Suo marito è stato arrestato, venga con i gioielli": ma il direttore di banca sventa la truffa

Imola (Bologna), 24 settembre 2025 – Ha tentato di raggirare un’anziana con la classica truffa del ‘finto carabiniere’, ma per lui le cose non sono andate come previsto: un 37enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Imola.

L’uomo aveva contattato telefonicamente la donna fingendosi un militare e raccontando che l’auto del marito era stata fermata con a bordo sospetti ladri di gioielli. Per ‘verificare’ l’accaduto, chiedeva di confrontare i preziosi trovati nel veicolo con quelli custoditi in casa.

L’anziana, convinta dalla messinscena, si era andata in banca per prelevare i gioielli conservati in cassetta di sicurezza. A sventare la trappola è stato però il direttore dell’istituto di credito, che, insospettito dalla richiesta, ha rifiutato di consegnare i beni e ha invitato la donna ad avvertire i familiari. La figlia ha quindi allertato i carabinieri, che in poche ore hanno ricostruito i movimenti del truffatore, fermandolo e accompagnandolo in caserma.

Il 37enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima, disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna. L’operazione rientra nella campagna di prevenzione promossa dal comando provinciale dei carabinieri di Bologna contro le truffe ai danni delle fasce più deboli, un fenomeno in crescita che mira soprattutto agli anziani.