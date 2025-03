Marshal per sempre: il team in lutto. Addio a due storici ‘pilastri’

Imola, 17 marzo 2025 – Marshal per sempre. Doppio lutto ravvicinato per il Marshals Team di Imola, celebre sodalizio di commissari di percorso e ufficiali di gara della corsia box, protagonisti in tutte le competizioni motoristiche di scena all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Davvero triste la giornata dello scorso 14 marzo che ha portato via due pilastri del gruppo in divisa arancione: Walter Villa e Riccardo Mezzetti. Entrambi classe 1940 e originari di Bologna, Villa e Mezzetti hanno dedicato gran parte delle loro vite alle mansioni a bordo pista nell’impianto sulle rive del Santerno e non solo. Da una parte l’innata passione per il mondo della velocità a due e quattro ruote, dall’altra una dedizione fuori dal comune per la messa in pratica e l’insegnamento di quelle attività di sicurezza così essenziali per il regolare svolgimento delle gare. Senza dimenticare la voglia di stare in compagnia, condividere con gli altri e fare squadra, che li aveva eletti al ruolo di autentici totem per i giovani marshal. Veterani sui quali poter contare sempre, un vero riferimento per tutti. Il ‘mitico’ Villa, ex conducente di autobus, era malato da tempo e dopo aver vissuto in prima linea (fino al primo stop ai Gran Premi disputati ad Imola nel 2006, ndr) l’intera epopea della Formula 1 in terra imolese aveva centellinato gli impegni a causa dei problemi legati alla malattia. Indelebile il ricordo della sua figura alle postazioni 18 e 19 della curva della Rivazza, così come quelle grigliate che amava organizzare, ai tempi d’oro di un motorismo più romantico, proprio a due passi dal tracciato. E quella coltre di fumo, che spesso invadeva la pista, aveva fatto storcere il naso a qualche pilota. Stesso blasone per Mezzetti all’altezza della postazione 2 del Tamburello occupata per decenni anche insieme al fratello: “Non è mai semplice dire qualcosa in questi frangenti, per tutti noi marshal è un momento triste – ha detto Marcello Contavalli alla guida del Marshals Team –. Perdiamo due amici che hanno fatto parte del gruppo per tantissimi anni. Uomini che hanno vissuto l’epoca più bella del motorsport in città. Pur non tralasciando l’aspetto professionale, era una splendida festa”. E ancora: “Giornate intere di lavoro ma anche di divertimento – ha aggiunto –. Il loro ricordo non sbiadirà mai, hanno lasciato il segno. Le più sentite condoglianze alle famiglie di Walter e Riccardo”. L’ultimo saluto a Villa sarà questa mattina dalle 10 alle 12 alle Onoranze Funebri Moncatini a Castenaso con donazioni a favore dell’Iniziativa Parkinsoniani di Bologna. Funerali in forma privata per Mezzetti.