Martedì del Volontario,. Spazio Life protagonista

La nona puntata del Martedì del Volontario, pubblicata ieri, è dedicata a Spazio Life, associazione che offre attività di tipo culturale e di formazione, rivolte a diverse fasce della popolazione, che hanno in comune il potenziamento del pensiero creativo. A parlare dell’attività di questa associazione è Sabina Niceforo e il video dell’intervista, come tutti gli altri della rubrica, è pubblicato sulla pagina Facebook del Comune https://www.facebook.com/cspietro e su Instagram https://www.instagram.com/comune_castel_san_pietro_terme/

Inoltre tutti i video si possono vedere nel sito web del Comune https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/, cliccando nel link presenti all’interno della notizia pubblicata in home page.

I video precedenti sono dedicati alle associazioni (in ordine cronologico di pubblicazione): Anpi, PerLeDonne, Gam, Uroboro, Fondazione In Oratione Instantes – FIOI, CavalcaVia, Terra Storia Memoria, Sentieri di Pace. “Il Martedì del Volontario” è la rubrica che l’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme sta diffondendo da alcune settimane sui propri canali social ufficiali, per far conoscere alla cittadinanza le numerose associazioni che con passione e impegno operano attivamente sul territorio.