Martini tifa per Imola: "Necessari circuiti così. Qui si è scritta la storia"

Il Gran Premio di casa. Da sempre. Per Pierluigi Martini, storica quota romagnola tra i piloti della top class automobilistica con 118 gare disputate tra il 1984 e il 1995, la vigilia di una gara di Formula 1 all’Enzo e Dino Ferrari di Imola è un discorso a parte.

Martini, siamo al settimo Gran Premio del 2024. In pratica, un quarto di stagione.

"Imola sarà un banco di verifica per testare l’ascesa della McLaren dopo il successo di Norris a Miami e capire l’efficacia del nuovo pacchetto di aggiornamenti della Ferrari. La cartina tornasole per comprendere il valore di tutte le forze in campo".

Con la Red Bull di Max Verstappen sempre là davanti.

"All’Enzo e Dino Ferrari capiremo se è imbattibile o vulnerabile. Ferrari e McLaren appaiono, rispetto agli anni passati, meno lontane".

Intanto si è mosso il mercato piloti con l’accordo tra Hamilton e la scuderia di Maranello. Lei cosa ne pensa?

"L’Hamilton di oggi senza un’auto competitiva vale Sainz. In sostanza, non porta un valore aggiunto. Poi troverà nel box una bella gatta da pelare come Leclerc che per me è fortissimo e motivato".

E se alla Rossa approdasse anche Adrian Newey?

"Lui è una garanzia. Un maestro nell’interpretazione dei regolamenti e nel 2026 ci sarà quello nuovo. Avere un personaggio così in squadra sarebbe un vantaggio per tutti. La Ferrari, però, è in crescita e bisognerebbe anche avere fiducia in quanto seminato negli ultimi tempi".

Il Gp dopo l’alluvione.

"Imola e gli imolesi se lo meritano questo spettacolo. Un’opportunità importante di visibilità mondiale per certificare quella ripartenza costruita a colpi di sacrifici e magoni".

Capitolo rinnovo. Continuerà la storia d’amore tra la nostra città e il circus?

"Mi auguro proprio di sì. Alla Formula 1 non servono cattedrali faraoniche ma continuità con la storia. E qui a Imola si sono scritti capitoli irripetibili, nel bene e nel male, della categoria. Non guardiamo solo ai budget ma salvaguardiamo la tradizione. La Formula 1 ha bisogno di tracciati come Imola".

Lei era amico fraterno di Senna. Qualche settimana fa l’esodo in Romagna per il ricordo.

"Ayrton è stato un personaggio capace di legare il passato con il futuro. Le sue gesta si sono tramandate di padre in figlio così anche chi, per ragioni d’età, non ha avuto la fortuna di vederlo in azione ne onora l’aurea".

Una valenza culturale nello sport.

"E proprio di quella si parla. Bisogna ricreare una cultura delle corse come avveniva in passato. Riavvicinare i giovani alla pista con promozioni e iniziative dedicate. D’accordo la tv ma il fascino di una gara vista dal vivo non ha prezzo".

A proposito di regazzi. Questo Andrea Kimi Antonelli è pronto a fare il grande salto?

"Ha dimostrato di essere un campione. L’Italia merita un suo pilota in Formula 1. Servono nomi nuovi e giovani talenti per scaldare il pubblico. E poi fateci sognare di rivedere il tricolore sventolare sul podio".