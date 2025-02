Mascia, i formaggi tra le stelle. Identità Golose premia lo chef

Un altro prestigioso riconoscimento per lo chef imolese Max Mascia, celebre ambasciatore della ristorazione di casa nostra in giro per l’Italia e nel mondo. Questa volta la soddisfazione è arrivata in concomitanza della ventesima edizione di ‘Identità Golose - Identità Future’, congresso italiano di cucina d’autore andato in scena nei giorni scorsi a Milano. L’evento, che si è aperto con le speech del pluristellato cuoco spagnolo Ferran Adrià, ha visto nelle sue prime battute anche la premiazione di Mascia con tanto di standing ovation. Lo chef del San Domenico e di Semplice è stato premiato da Paolo Marchi, fondatore di Identità Golose, e da Nicola Bertinelli che presiede il Consorzio del Parmigiano Reggiano. La motivazione? La valorizzazione dei formaggi. Un tema declinato nel dettaglio dallo stesso Bertinelli: "In questo tempio della grande cucina italiana, il formaggio non è solo semplice fine pasto per quanti ne fanno richiesta – ha detto -. La sua centralità è ribadita soprattutto attraverso la forza che assume in numerose preparazioni, esprimendo texture e sfumature sempre differenti, deliziosamente memorabili". Una celebrazione coronata dall’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano di oltre 20 anni assaggiata dallo stesso Mascia e dai fondatori di Identità Golose. L’ennesimo attestato di stima di valenza nazionale, e un’ulteriore gemma che si aggiunge alla luminosa carriera dello chef romagnolo, che non ha nascosto la sua soddisfazione: "Ringrazio Parmigiano Reggiano, che per noi è un nome che identifica il nostro territorio, e Identità Golose – ha commentato –. Sono felice di celebrare questo momento su questo palco e in questa straordinaria cornice".

Max Mascia ha poi tenuto una MasterClass moderata da Fabrizio Nonis, sempre nell’ambito di Identità di Formaggio, in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano. Lo chef del ristorante stellato San Domenico ha presentato una lezione incentrata sul tema ‘Il Parmigiano Reggiano nel suo habitat: l’Emilia-Romagna’ impreziosita dalla preparazione di un Bon Bon di Parmigiano Reggiano con mousse di mortadella e pistacchi seguito da gnocchi al Parmigiano Reggiano, prosciutto crudo e aceto balsamico. Due ricette che intersecano l’essenza del territorio attraverso la sua materia prima più iconica. Il tutto declinato secondo l’arte di Mascia, orgoglio ‘made in Imola’.

Mattia Grandi