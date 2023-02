Mascia lancia il Baccanale bis "La primavera stagione ideale"

di Mattia Grandi

L’idea di un Baccanale a primavera gli gira in testa da un po’ di tempo. Ma nei pensieri di Max Mascia, chef di quello stellato San Domenico che regala ad Imola un posto nel ghota della gastronomia mondiale, ci sono pure le linee guida di un vero e proprio progetto. Di quelli che partono dal cibo per sfociare in cultura. Di quelli che strizzano l’occhio al futuro, ai giovani.

Mascia, lei è stato il primo a lanciare la proposta di una finestra primaverile del Baccanale.

"Guardi, sono almeno 7-8 anni che ci penso. Ogni anno che compilo il foglio per aderire al Baccanale segnalo, nello spazio riservato ai suggerimenti, l’opportunità di un appuntamento a primavera".

Un’alternativa alla canonica collocazione dell’evento?

"Assolutamente no. Nessuna alternativa o sostituzione. Il Baccanale funziona e pure bene. Piace in città e al di fuori dei confini imolesi. E’ un format soltanto da rinfrescare ed attualizzare con l’obiettivo di ampliare la platea ricettiva a cui è rivolto".

Come?

"Con una comunicazione più smart e social per arrivare ai giovani. Ma anche con il coinvolgimento di influencer o giornalisti specializzati in ambito gastronomico e culinario. E perché no con una sorta di anteprima". Prego.

"Una finestra anticipatoria, da abbinare agli eventi già in agenda nel periodo, con la quale si potrebbe svelare il tema della successiva rassegna autunnale. Una modalità che darebbe anche a noi ristoratori la possibilità di confrontarci ai fornelli con prodotti diversi da quelli stagionali utilizzati fino ad oggi".

Primavera, tempo di fioriture. "In primavera sboccia tutto. Ma penso alla possibilità di utilizzare il cibo come elemento di rinnovamento di un’idea di cultura. I mesi più caldi, poi, sarebbero congeniali per le visite didattiche delle scolaresche nelle aziende agricole o nei campi". Un’immagine che profuma d’antico.

"Lei è certo che i nostri giovani conoscano davvero il ciclo di vita di un ortaggio o di un frutto? Viviamo con il piede sempre pigiato sull’acceleratore. Qualcuno potrebbe perfino pensare che l’insalata nasca dentro ai sacchetti di plastica sugli scaffali del supermercato".

Già, la volontà di riconciliarci con le tradizioni.

"Ad Imola, per esempio, c’era una splendida sagra dedicata al fragolone. Da bambino i miei genitori mi portavano nel campo a raccogliere le fragole. Quanti ragazzi, oggi, possono dire di aver vissuto una così semplice esperienza?".

Primavera fa rima col bel tempo.

"E si potrebbero sfruttare i grandi spazi verdi della città come il parco delle Acque Minerali o il complesso dell’Osservanza per organizzare iniziative. Bene l’arrivo del grande ospite o del nome di grido ma puntiamo alla rigenerazione di quella cultura che si interfaccia con le nuove generazioni. Saranno loro, un domani, a custodire la nostra storia".

Insomma, le idee non mancano...

"Facciamo una prova. Un input per fare da collante tra un’edizione e l’altra. Il Baccanale ormai è un brand che vive di luce propria. Viviamo l’esperienza come un tassello per dare più continuità e visibilità alla rassegna durante l’intero corso dell’anno".