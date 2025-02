Massaggi ai bebè, corsi al via

E’ in arrivo alla Ludoteca comunale Spassatempo di Castel San Pietro Terme un corso gratuito di massaggio al bambino rivolto ai genitori con bambini da 0 a 6 mesi. Un’iniziativa che riscuote sempre particolare interesse, poiché il massaggio infantile, oltre a essere un’antica tradizione, è una tecnica rilassante e salutare, e un modo particolarmente piacevole di stare con il proprio bambino.

Il corso si articola in 4 incontri che si svolgeranno dalle 10 alle 11 nei giovedì 6, 13, 20 e 27 marzo. Per partecipare occorre iscriversi, poiché il corso è riservato a un numero massimo di 10 bambini. Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere un messaggio all’indirizzo mail della pedagogista comunale Erika Panzacchi: erika.panzacchi@comune.castelsanpietroterme.bo.it oppure telefonare al suo numero 051 6954171.

Agli incontri è necessario portare l’olio per il massaggio (olio di mandorle o altro olio comunemente usato con il proprio bambino). L’attività è organizzata dal Comune di Castel San Pietro Terme – U.O. Infanzia e sostegno alla genitorialità – in collaborazione con la cooperativa sociale Solco Imola.