Mattarella premia Domenicali: "Ha guidato la crescita della F1". Burzacchini top tra gli studenti

Due imolesi al Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha premiato ieri mattina Stefano Domenicali, consegnandogli l’insegna di ‘Cavaliere del lavoro’, e lo studente Alessandro Burzacchini, a sua volta omaggiato con l’attestato d’onore di ‘Alfiere del lavoro’.

Il 58enne Domenicali è dal 2021 presidente e amministratore delegato di Formula 1, società che detiene il marchio e i diritti commerciali del Circus. "In due anni ne ha guidato una crescita dei ricavi di oltre il 20% e sviluppato gli investimenti in tecnologia del 30% – si legge tra le motivazioni del riconoscimento –. Oltre due miliardi di spettatori il pubblico globale. Ha aumentato i dipendenti da 615 a 677".

Il 18enne Burzacchini, diplomatosi con 100 e lode al liceo scientifico Valeriani (lo stesso istituto frequentato da Domenicali), è invece tra i 25 studenti migliori d’Italia con una media del 9,88. Studierà Medicina e Chirurgia al collegio superiore dell’Università di Bologna.

"Una giornata di grande orgoglio per la città – commenta il sindaco Marco Panieri –. Poco tempo fa avevo ricevuto Alessandro in Municipio, che mi ha voluto presentare la sua prima raccolta di poesie ‘Ogni tanto qua e là’. Ci uniamo alla loro gioia con soddisfazione e orgoglio. Complimenti!".

Oltre a Mattarella, erano presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, quello della Camera, Lorenzo Fontana, rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell’imprenditoria.

"Vi è un forte collegamento tra il carattere liberale e democratico della nostra Costituzione e la scelta di fondare la Repubblica sul lavoro – ha detto il Capo dello Stato nel suo intervento –. Il valore del lavoro, accanto ai numerosi articoli in cui viene richiamato, all’articolo 41 ci indica come la iniziativa economica privata sia libera, stabilendo, anche qui, un preciso collegamento e affermando il principio che, attraverso di essa, si esprime anche il dirittodovere al lavoro, concorrendo al progresso della società. Ecco il fondamento del vostro essere qui. Voi tutti siete testimoni della capacità del Paese di raggiungere traguardi d’eccellenza, di saper innovare con creatività e coraggio, di competere sui mercati offrendo alta qualità, di creare lavoro, contribuendo alla crescita sociale. E la crescita, la coesione della società guarda al futuro".

Mattarella si è poi congratulato anche con i giovani Alfieri del lavoro. "Hanno ottenuto nei loro percorsi di studi le valutazioni più elevate – ha ricordato –. Non bastano doti personali e l’impegno per conseguire alti traguardi: è necessaria anche la passione. Sentimento che vi auguro non vi abbandoni mai. Questa cerimonia reca il segno di un’alleanza generazionale. Perché chi ottiene di più sa di dover avvertire su di sé una responsabilità maggiore nel promuovere il benessere complessivo della comunità in cui vive".