Matteotti ricordato in Consiglio

"Oggi, a cent’anni dal celebre discorso del 30 maggio 1924, in cui Giacomo Matteotti denunciò in Parlamento le violenze fasciste e i brogli alle elezioni di quell’anno, alla Camera dei deputati si svolge una cerimonia celebrativa alla presenza delle più alte cariche dello Stato" fa sapere Roberto Visani, Presidente del Consiglio comunale di Imola. Nello spirito della legge 92, approvata lo scorso anno dal Parlamento all’unanimità, nella quale è scritto che "la Repubblica celebra la figura di Giacomo Matteotti promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero", anche il Consiglio comunale di Imola celebrerà i cent’anni dall’assassinio del deputato socialista ucciso dai fascisti a Roma il 10 giugno 1924, al quale fra l’altro è intitolata proprio la piazza sulla quale affaccia il municipio. "All’inizio della seduta del Consiglio comunale fissato per giovedì 20 giugno alle ore 16,30, il professor Carlo Galli, docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Bologna, terrà una lezione per ricordare la vicenda umana e politica di Giacomo Matteotti, figura di primissimo piano nella storia italiana cui la nostra Città, nel corso della seduta consiliare del 25 maggio 1946, intitolò la piazza principale di Imola. Matteotti – conclude Roberto Visani, Presidente del Consiglio comunale di Imola – è stato un uomo politico coraggioso e intransigente: ancora oggi il suo martirio rappresenta un esempio che parla alle nostre coscienze e ci invita ad avere cura della democrazia".