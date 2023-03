Mattia campione italiano di biliardo Endas

Mattia Ogrinec è il nuovo campione italiano di biliardo Endas under 25. Ha vinto il titolo nella gara svoltasi nella sala a sei biliardi della Ca’ del Vento di Bagnacavallo. Mattia ha 16 anni: nato e residente a Imola, gioca per i colori del gruppo sportivo Il Punto di Imola. In una finale tiratissima ha battuto Matteo Castellari.

Il Campionato nazionale under 25, dopo le partite di qualificazione giocate al meglio di due manches da 50 punti ed eventualmente la bella in caso di parità, ha visto la fase finale svolgersi con un girone all’italiana tra Filippo Buscaroli, Mattia Ogrinec e Matteo Castellari.

Il primo scontro tra Ogrinec e Buscaroli è stato vinto da Ogrinec con risultato 2-0 ( 53-27, 58-14).

Nel secondo scontro sono scesi in campo Castellari e Buscaroli. Ha vinto il 1° set Castellari 52-38, poi ha pareggiato Buscaroli 52-38 e infine ha prevalso Castellari 50-26, per il definitivo 2-1. Il 3° scontro metteva di fronte i due giocatori vincenti, Ogrinec e Castellari, in quella che è diventata la finalissima del Campionato, finalissima che andava ai punti 100.

Castellari costantemente in vantaggio nella parte iniziale della partita, ma Ogrinec rimane sempre molto vicino all’avversario. Si arriva a 69-62 per Castellari, e Ogrinec realizza 10 punti di colore e poi 8 di bocciata e si porta in vantaggio 80-69. Poi 86-69.

Quindi Castellari con 2 di accosto e 10 di bocciata si avvicina 81-89 e poi 83-89. Castellari riprende bene e con altro accosto e successiva bocciata da 10 avanza e conduce 97-89.

Un finale di partita veramente emozionante. Decisiva l’ultima mano di gioco quando Mattia conquista 2 di accosto, va a 91, boccia e realizza 10 portandosi a 101 e vincendo partita e diventando campione nazionale Endas under 25.

La premiazione è avvenuta alla presenza del presidente di Enadas Biliardo Ravenna, Giovanni Antonellini, del vice Mario Cenci e del presidente onorario Teseo Bucchi. A fare gli onori di casa Roberto Cricca, socio della Ca’ del Vento, che ha espresso la soddisfazione di veder giocare dei giovani nel mondo del biliardo.