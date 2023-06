Maturità: domani via agli esami Due scritti, ma non per tutti

Sono 927 a Imola gli studenti chiamati a sostenere gli esami di maturità: 301 all’Alberghetti, 257 al polo liceale (94 al linguistico, 73 allo scientifico, 70 al liceo delle scienze umane e 20 al classico), 159 allo Scarabelli-Ghini, 120 al Paolini (74 ex ragioneria, 24 informatici aziendali e 22 geometri) e 90 al Cassiano.

Di questi, non tutti cominceranno il percorso già domani mattina, giorno della prima prova scritta. Si tratta dei cento studenti dello Scarabelli (la sede di via Ascari che ricade in quella ‘zona Autodromo’ indicata nell’ordinanza ministeriale quale area alluvionata) e di tutti gli altri alunni che, pur frequentando gli altri istituti superiori cittadini, arrivano da frazioni imolesi o comuni limitrofi che ricadono nel contestato provvedimento del Miur. In entrambi i casi, infatti, come già accaduto per le scuole medie (in città Sesto Imolese è stata classificata come alluvionata) è previsto solo l’esame orale a partire dalla prossima settimana.

"Inevitabili ansia e preoccupazione – ammette il direttore dell’Ufficio scolastico dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari in una lettera ai maturandi della regione –. ‘Andrà bene o male?’. ‘Riuscirò a comunicare quello che so?’. Sono alcune delle domande che si rincorrono. Non pochi fra voi uniscono a queste inquietudini quelle per la recente alluvione in Romagna. Lutti. Abitazioni devastate. Territori isolati. Beni e lavori dei genitori perduti. Non facile da comprendere per chi non ha vissuto, e non vive, queste gravissime situazioni".

L’esame di maturià conclude "un importante percorso" degli studenti ora "chiamati ad un nuovo inizio. Il futuro di ciascuno prende avvio con la sua attesa, in questo tempo", sottolinea Versari. E cita Italo Calvino: ne il ‘Barone rampante’, scrive che "anche per chi ha passato tutta la vita in mare, c’è un’età in cui si sbarca". Questa è "l’età in cui sbarcate dalla nave della scuola, che vi ha affaticato, magari anche irritato, ma che vi ha accompagnato nella crescita e che, in fondo, avete amato", ricorda Versari. E prosegue: "Pensate a quando non l’avete avuta, per via del Covid. Sbarcate da questa nave per intraprendere il nuovo cammino, ciascuno di voi. Partendo da dove siete ora giunti". E quindi, "le vostre ansie non sono, solo, per l’attracco al porto dell’esame finale, ma anche per lo sbarco e la nuova ventura. Noi, che vi abbiamo accompagnato come siamo stati capaci, che abbiamo cercato in tutti i modi, con i nostri limiti, di contenervi nell’abbraccio adulto, siamo consapevoli di questi vostri timori – conclude il direttore dell’Ufficio scolastico regionale –. Ma siamo tranquilli".