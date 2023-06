Maturità, è il grande giorno Ma allo Scarabelli niente scritti Ghetti: "Tanti studenti delusi"

di Gabriele Tassi

La mattina dopo la notte insonne oggi ha il sapore della carta. Di quel foglio protocollo pronto ad assorbire la prova di Maturità 2023. Per altri invece è un giorno ben diverso, per chi ha subito l’impatto dell’alluvione: a volte singoli studenti, altre scuole intere.

E’ il caso dello Scarabelli: la scuola ricade in un area alluvionata fra i Tre Monti e l’Autodromo.

Preside Gian Maria Ghetti, quindi che succede?

"I ragazzi dello Scarabelli, dal primo all’ultimo dovranno sostenere la prova in modalità solo orale: si parte quindi dal 26 giugno. Paradossalmente diversa è la situazione del Ghini (scuola poco distante ma fuori da una delle aree considerate ’colpite’, ndr): una manciata, forse una decina qui invece i ragazzi che risiedono in zone alluvionate e che quindi hanno diritto alla maturità ’diversificata’".

Ha avuto modo di sentire i ragazzi? Loro cosa ne pensano?

"Sono rimasti sorpresi, e qualcuno deluso perché non potrà mettere a frutto quanto fatto per affrontare al meglio le prove pratiche in un intero anno di preparazione. Non parlo solo dello studio ma anche delle simulazioni d’esame".

Come scuola alluvionata che iter avete dovuto seguire?

"Per prima cosa sono stati verificati mappali con la Protezione civile. Una volta accertato che la scuola ricadeva in territorio alluvionato abbiamo presentato al Ministero, all’ufficio scolastico regionale e provinciale quanto certificato dal Comune"

Da qui l’annoso compito di avvisare i ragazzi.

"Per quanto riguarda il Ghini, gli uffici sono stati a lungo impegnati nel verificare la posizione e contattare telefonicamente i ragazzi colpiti dall’alluvione per avvertirli. Cosa poi ribadita anche con comunicazione sul registro elettronico. Per lo Scarabelli è stato dato invece un avviso globale".

E il calendario?

"Quello è a discrezione delle commissioni d’esame. Come di consueto verrà estratta una lettera e si procederà in ordine alfabetico a esaminare i ragazzi. Non si dovrebbe andare oltre la prima settimana di luglio".

Qual è invece l’umore tra i presidi?

"Diversi colleghi sono dello stesso parere dei ragazzi. Sicuramente tutti hanno riscontrato un buon funzionamento degli uffici scolastici e una grande collaborazione da parte dei Comuni".

Lei cosa ne pensa?

"Difficile dare un giudizio, come difficile è dare la tara giusta a questo tipo di decisioni. La nostra scuola di fatto non ha avuto danni ma è in un territorio colpito: molti faticano a vedere il rapporto causa-effetto con il maltempo che ha colpito in maniera differente anche territori tra loro vicinissimi".