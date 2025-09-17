Lascia maxi eredità al Comune di Imola

Imola, 17 settembre 2025 – Un atto di generosità destinato a lasciare un segno concreto nella comunità imolese. È quello di Ubalda Marocchi, scomparsa nell’agosto 2024 all’età di 80 anni, che con il proprio testamento ha disposto un lascito al Comune e al cimitero di Sesto Imolese, legando per sempre la sua memoria e quella dei suoi familiari al territorio.

Il Consiglio comunale, con apposita delibera, approverà domani l’accettazione del legato: un terreno in via Gardi donato al Municipio “in memoria delle sorelle Iolanda e Malda Croci” e 200mila euro destinati al cimitero di Sesto Imolese per opere di miglioramento “in ricordo di Adolfo Bernabei e di sua figlia Anna Elisa”.

Pur non essendo obbligatoria per legge, l’accettazione formale è stata voluta dall’amministrazione come segno di riconoscenza pubblica verso una cittadina che ha scelto di destinare parte del proprio patrimonio a beneficio della collettività. Il terreno sarà acquisito al patrimonio disponibile del Comune, mentre le risorse economiche confluiranno nel bilancio 2025-2027 e saranno utilizzate per interventi di riqualificazione del cimitero della frazione imolese, già colpito dall’alluvione nel 2023.

Il provvedimento, corredato dai pareri tecnici e contabili favorevoli, affida agli uffici la gestione delle pratiche di successione e la definizione dei futuri interventi, nel pieno rispetto delle volontà testamentarie. Con questo passaggio, la città accoglie non solo un’eredità materiale, ma anche un gesto di memoria e generosità che resterà legato alla comunità cittadina e alla frazione di Sesto Imolese.

“Dobbiamo dire grazie alla signora Marocchi, ma questa generosità solleva un interrogativo sulle priorità e l’efficacia dell’amministrazione locale – è il pensiero del consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Mentre il Comune arranca e dorme sulla manutenzione e la valorizzazione del patrimonio cimiteriale, lei ha di fatto finanziato direttamente una esigenza specifica della comunità che ha amato. Il fatto che una privata cittadina si sia fatta carico di tali impegni, destinando al cimitero e alla comunità imolese ingenti risorse economiche e un bene immobiliare, evidenzia come la sensibilità e la previdenza dei privati possano talvolta superare l’azione della pubblica amministrazione, che con il suo immobilismo rischia di apparire assente di fronte ai bisogni della comunità”.

Detto questo, “davanti alla generosità di una imolese, ora la Giunta proceda coi fatti: urge una riqualificazione del cimitero di Sesto Imolese – esorta l’esponente di opposizione, residente nella frazione della Bassa, che da tempo chiede al Comune di intervenire per riqualificare quel camposanto –. Vigileremo su come la giunta Panieri spenderà soldi ed userà i beni ereditati dalla signora Marocchi”.