Maxi festa allo Stignani. Agenzia Generali spegne 165 candeline. Serata piena di ospiti

Emozioni, volti noti e tanto divertimento. Teatro ‘Ebe Stignani’ gremito in ogni ordine di posti per la serata di gala dei 165 anni dell’Agenzia Generali di Imola. Una festa ben riuscita che la storica agenzia assicurativa di via Mazzini, fondata nel 1860 e oggi guidata dall’agente Stefano Salvini, ha regalato alla città.

Dopo la suggestiva apertura insieme alla sand artist Erica Abelardo, la serata ha pizzicato subito le corde dell’anima con la toccante testimonianza di vita di Silvia Calcavecchia, divulgatrice, scrittrice, content creator e blogger, impegnata da tempo nella promozione di messaggi inclusivi e di resilienza legati al tema della disabilità. Una miscela di aneddoti sportivi e pillole di rinascita, dopo l’aneurisma cerebrale che l’ha colpito qualche anno fa, insieme all’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi.

L’apripista più genuino prima dell’amarcord a due ruote motorizzate in compagnia dell’ex pilota e tre volte iridato Loris Capirossi accompagnato da Claudio Marcello Costa, fondatore della Clinica Mobile del motomondiale. Dai miracolosi soccorsi salvavita del ‘dottorcosta’ prestati a Franco Uncini, Virginio Ferrari e Graziano Rossi ai cinque titoli consecutivi conquistati da Mick Doohan dopo le prodigiose cure del medico imolese.

Ma anche il ricordo dei primi trionfi mondiali in moto di un giovane Capirossi, agli inizi degli anni ’90, ‘scortato’ da quel Fausto Gresini che lo Stignani ha omaggiato con un lungo applauso. Poi, le adrenaliniche istantanee del recentissimo alloro iridato del nuotatore Simone Cerasuolo nei 50 metri rana e il viaggio nel tempio del gusto di casa nostra con lo chef Max Mascia dello stellato ristorante San Domenico. Costa, Capirossi, Cerasuolo e Mascia sono stati premiati da Generali per le prestigiose carriere e per il ruolo di ambasciatori di Imola nel mondo.

Risate a crepapelle con gli sketch di Marta e Gianluca di Zelig e le battute di Maria Pia Timo alla conduzione della serata insieme al giornalista Mattia Grandi.

"I 165 anni della nostra agenzia hanno intersecato a più riprese l’evoluzione del tessuto economico, produttivo e commerciale di Imola – ha detto Salvini –. Un lungo percorso scandito da lavoro, impegno, competenza, professionalità e fatto, soprattutto, da persone con valori".

L’evento era stato preceduto, un giorno prima, dall’attracco sulle rive del Santerno dei vertici di Generali Italia guidati dal Ceo Giancarlo Fancel. Il dirigente veneto, tra i timonieri più influenti del comparto assicurativo nazionale, è rimasto piacevolmente colpito da Imola: "Una città davvero vivibile con un patrimonio storico, architettonico e culturale importante – ha detto a margine di un’iniziativa privata dell’agenzia all’interno del Museo San Domenico –. Una scoperta dietro l’altra a testimonianza della straordinaria bellezza della nostra Italia".