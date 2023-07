Imola, maxi-finanziamento per disabili, sport e piste ciclabili: arrivano 2,6 milioni di euro

Imola, 8 luglio 2023 – Un contributo da 1,5 milioni di euro (a fronte di un investimento complessivo da 1,9 milioni) per un "nuovo collegamento ciclo-pedonale" tra il centro storico, la curva Rivazza e la frazione di Zello. E ancora: 400mila euro per la riqualificazione della piscina comunale, ai quali aggiungere altri 100mila euro di risorse municipali. Infine, altri 700mila euro (da ritoccare sempre con ulteriori fondi locali) per un "nuovo modello di intervento per l’assistenza agli alunni diversamente abili".

Ha numeri imponenti lo schema di accordo di Investimento territoriale integrato siglato tra Regione e Comune per l’attuazione della cosiddetta ‘Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile’. Solo l’ente di piazza Matteotti beneficerà infatti di complessivi 2,6 milioni di euro, mettendone altri 675mila di tasca propria. Ma sono previsti finanziamenti anche per altri Comuni del territorio imolese, nonché per il Con.Ami. Il costo complessivo del cosiddetto ‘Atuss’ del Circondario sfiora infatti i 9,5 milioni, di cui quasi 6,5 milioni di fondi europei gestiti dalla Regione.

I lavori vanno completati entro la fine del 2026. Per quanto riguarda la nuova ciclabile, sarà di circa 800 metri e collegherà la struttura esistente con via Gratusa "attraverso una ‘pista in sede propria’ dotata dei necessari standard di protezione – recita il progetto –, che si snoderà sul fianco sud della sede stradale andando per lunghi tratti a occupare lateralmente le attuali fasce di rispetto stradali (scarpate, fossi e banchine) e alcune aree agricole".

Venendo invece alla piscina comunale, prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad uso esclusivo dei consumi elettrici della struttura, degli spogliatoi e degli spazi comuni.

Come già accennato, nel pacchetto Atuss non ci sono però solo progetti materiali. Prevista anche la "creazione di un percorso" per "mettere a sistema le esperienze realizzate dagli enti locali a livello nazionale e internazionale sul tema dell’assistenza agli alunni diversamente abili". In questa ottica, in programma la realizzazione di attività nei centri estivi dei dieci comuni del circondario.

Già noto da qualche tempo, invece, il finanziamento da 800mila euro per il Con.Ami, pronto a metterci un ulteriore milione e 150mila euro per la creazione di quella che verrà ribattezzata la ’Casa degli eventi’, in Autodromo, immobile in corrispondenza della Tosa e nelle vicinanze del parco delle Acque minerali acquistato qualche tempo fa dal Consorzio dei 23 Comuni.

“L’unicità e la posizione del lotto, collocato in una vasta area verde di circa 14mila metri quadrati – si legge nelle schede di progetto – e racchiuso fra la sponda destra del fiume Santerno, il parco pubblico e le prime colline imolesi, rafforzano indubbiamente la forte valenza del sito. Tali caratteristiche consentono l’inserimento di destinazioni d’uso coerenti con le finalità di valorizzazione del polo funzionale intrapreso dal Comune di Imola, in particolare la collocazione di servizi collettivi indirizzati alla ricettività e alla polifunzionalità".