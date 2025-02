Maxi rogo nella bassa. Fiamme fino al mattino e deposito distrutto. Mistero sulle cause

Si sentiva ancora il caldo e c’erano i tizzoni accesi ieri mattina. Della tensostruttura nel cuore della campagna restava solo lo scheletro annerito. Una notte di lavoro per i vigili del fuoco e ancora non aveva finito di bruciare del tutto l’incendio scoppiato l’altra sera nella bassa a Toscanella in un deposito di paglia. Il bagliore delle fiamme e la colonna di fumo nella serata di giovedì era stata avvistata da molti chilometri, persino da chi passava in autostrada o da chi percorreva le statali principali.

Restano però i dubbi su cosa possa aver scatenato lo spaventoso rogo che ha colpito il deposito di balle di fieno poco distante dal comune aggrappato alla via Emilia. Un incendio che è divampato rapidamente nel deposito di via Lanona colmo di paglia lasciata ad essiccare in attesa dell’estate. Diverse le segnalazioni ai vigili del fuoco da parte di cittadini e persone di passaggio. Caschi rossi che sono intervenuti con almeno cinque squadre dalla caserma di Imola, dal distaccamento di Fontanelice, poi da San Lazzaro e anche da Bologna, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Imola.

Subito i pompieri – l’altra sera – si sono messi al lavoro per arginare il fronte delle fiamme in modo che non si spingesse fino agli altri depositi di fieno poco distanti. Un lavoro di prevenzione utile a evitare danni peggiori. L’incendio è rimasto comunque limitato al solo deposito e non ha – almeno a ieri – provocato danni ad altre persone o cose nelle vicinanze.

Un fuoco intenso e violento, che ieri mattina in alcuni cumuli di paglia bruciava ancora. A controllare la situazione c’erano ovviamente i pompieri. Toccherà al comando di Bologna, una volta estinta anche l’ultima brace cercare di risalire alle cause scatenanti del rogo, sulle quali, al momento aleggia ancora il mistero.

Gabriele Tassi