Maxi-sequestro di attrezzi edili. Banditi ricercati

Predoni di attrezzi da lavoro in fuga tra i campi. A inseguirli sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Imola che hanno intercettato un’auto sospetta a Castel San Pietro, dove, nel corso di controlli alla circolazione stradale, i militari hanno intercettato una banda di malviventi che stavano viaggiando su un’auto risultava rubata nel territorio di Budrio.

I banditi, per evitare di finire nella rete dei militari dell’Arma, hanno abbandonato il veicolo facendo perdere le proprie tracce. Dentro la vettura, una Volkswagen Tiguan, ispezionata accuratamente dai carabinieri, sono stati rinvenuti attrezzi professionali per l’edilizia del valore di migliaia di euro che ora si trovano ancora nella sede dei carabinieri di Imola. "Le persone che hanno denunciato un furto di attrezzi professionali per l’edilizia, possono telefonare ai carabinieri di Imola e prendere un appuntamento per verificare la refurtiva" è l’invito dei militari che sono già al lavoro per cercare di risalire all’identità dei banditi.