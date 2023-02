Mazzanti: "Così i rincari minano la ripartenza"

Conclusi con la conferma del presidente Raffaele Mazzanti e del suo vice Carlo Alberto Gollini i lavori dell’undicesima assemblea congressuale di Legacoop Imola, che si è svolta mercoledì scorso nella sede della Sacmi a quattro anni di distanza dal precedente appuntamento. Confermati nel Consiglio di presidenza, tra gli altri, i vertici delle tre grandi cooperativi industriali imolesi: Gianmaria Balducci (Cefla), Stefano Bolognesi (Ceramica d’Imola) e Paolo Mongardi (Sacmi). Il risultato delle elezioni, comprese quelle del Collegio dei revisori dei conti, è stato raggiunto all’unanimità.

"In questi quattro anni abbiamo avuto una pandemia mondiale, una guerra nel cuore dell’Europa, un’accelerazione senza precedenti del rialzo dei prezzi delle materie, una crisi energetica e l’ombra di una potenziale e profonda recessione – ha ricordato Mazzanti (nella foto) nella sua relazione –. Sono stati anni di forte preoccupazione".

Gli ultimi 24 mesi, in particolare, tra l’uscita del periodo più duro del Covid prima, i rincari e la guerra poi, sono stati vissuti sull’altalena anche dalle cooperative imolesi.

"Nel corso del 2021 abbiamo constatato con sorpresa che non solo l’impatto della pandemia dal punto di vista strettamente economico era stato decisamente meno duro, ma che molte delle nostre cooperative erano state sottoposte a una forte ripresa e in taluni casi a superare i livelli pre-crisi – ha sottolineato ancora Mazzanti –. Il 2022 è stato l’anno del brusco risveglio, e non certo perché quella ripresa fosse inconsistente. Anzi, tutti gli indicatori hanno mostrato che pur nella consapevolezza del degenerare della situazione economica per la crisi dei costi e dei prezzi, i livelli delle domande e dell’occupazione sono rimasti sorprendentemente alti, come anche i tassi di fiducia delle imprese".

Per questo il territorio, compatibilmente con i fattori esterni, sostenuto dal sistema cooperativo ("Indubbiamente ha contribuito fattivamente alla tenuta economica e sociale del circondario"), continua a reggere.

"Il Covid non è riuscito a fermare l’economia del nostro circondario che sia nel 2021 e anche nel 2022 ha registrato una importante crescita", ha rimarcato il presidente di Legacoop Imola. In quello che Mazzanti definisce "un quadro di notizie positive", non mancano tuttavia secondo il numero uno di Legacoop "alcune criticità che proiettano un’ombra sul presente e ancora più sul futuro. In primo luogo – avverte – l’aumento del costo dell’energia salito nel primo semestre del 2022 del 39% per le imprese manifatturiere e dal 34% per il commercio e la ripresa dell’inflazione che verso fine anno ha toccato una punta vicino al 12% a fronte di un non analogo incremento delle retribuzioni determinando un aumento delle persone che scivolano sotto la soglia della povertà".

Tra i problemi più pressanti da affrontare di qui in avanti c’è infine il "divario tra le richieste delle imprese e le figure professionali reperibili sul mercato del lavoro. Vista la differenza tra domanda e offerta – conclude Mazzanti – nei prossimi anni il problema non sarà trovare lavoro, ma purtroppo trovare i lavoratori che abbiano le competenze richieste".