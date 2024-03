Mazzoni candidato. Il centrodestra unito:: "Al centro i cittadini"

Sarà Davide Mazzoni il candidato del centrodestra unito per provare a vincere le elezioni comunali di Castel San Pietro Terme. Il giovane candidato, 28 anni, è stato eletto con Prima Castello, lista dalla quale è poi transitato nel gruppo misto.

"È una grande responsabilità – dice Mazzoni, ma sono anche felice perché c’è stata la convergenza di tutto il centrodestra. Penso che non ci sia mai stato un candidato così giovane a Castel San Pietro e credo che con questa scelta sia chiaro che vogliamo puntare anche sul futuro". A Castel San Pietro non sarà facile scardinare una roccaforte del centrosinistra: "Siamo consapevoli che la partita non è facile – continua – e che ci affronta la sfida di una campagna elettorale che avrà al centro tutti i cittadini. Ascolteremo tutti, a partire dalle frazioni, spesso abbandonate a loro stesse, al centro storico. Castel san Pietro va rilanciata: è uno dei comuni più belli della provincia, ma l’abbiamo visto spegnersi sempre più".

Al momento la squadra che sostiene Mazzoni è al lavoro sul programma: "Ci stiamo lavorando, ma certamente ci saranno al centro sicurezza, trasporti e viabilità, così come frazioni e centro storico".

Il centrodestra ha manifestato il sostegno a Mazzoni con la presenza compatta in sala Sassi dove ieri pomeriggio è stato presentato il candidato. C’erano il segretario provinciale della Lega Carlo Piastra, il referente di sezione Alessandro Sangiorgi di Fratelli D’Italia e il vicesegretario provinciale di Forza Italia, Morris Battistini: "È un candidato – hanno affermato gli esponenti del centrodestra – che ha saputo unire, unendo la tutela e la promozione delle radici di Castello con la chiara e ferma volontà di rilanciare la città. Il centrodestra si mostra unito e compatto, mettendo davvero al centro l’interesse e il bene della comunità, che deve ripartire dai problemi concreti dei cittadini. Il centrodestra c’è e affronterà con convinzione questa elezione, per dare davvero una alternativa credibile ai castellani".

Non è ancora ufficiale, invece, la candidatura del centrosinistra che vede il sindaco Fausto Tinti alla fine del secondo mandato e quindi non ricandidabile. Le consultazioni sono tutt’ora in corso ma fra i nomi papabili c’è quello della consigliera regionale del Partito Democratico, Francesca Marchetti.