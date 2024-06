Mecavit, c’è la vendita. Ecco il gruppo Novastone: "Così un respiro estero"

di Mattia Grandi

C’è un futuro di grande respiro internazionale per la Mecavit di Castel Guelfo. È notizia di queste ore l’acquisto dell’intero capitale sociale dell’azienda, leader nel settore della produzione industriale di fasteners, da parte di un gruppo di investitori italiani e internazionali guidato da Novastone Capital Advisors GmbH. Una realtà, quest’ultima, in arrivo dalla Svizzera e già nota per la proficua gestione del più ampio programma di Entrepreneurship Through Acquisition a livello globale. Una transazione di acquisizione completata con successo attraverso Spv di diritto italiano. Una nuova pagina, a tinte rosa, per la Mecavit che da quarant’anni è un brand di fiducia nel settore della produzione di elementi di fissaggio. Una continua parabola crescente materializza grazie al lavoro dei soci che hanno guidato fino a pochi giorni fa l’azienda. Persone che sono state in grado di garantire alla ditta guelfese una reputazione di grande stima e rispetto sui mercati per la produzione di alta qualità. A conferma di tale elemento, infatti, c’è il dato della presenza degli stessi venditori nell’investimento legato al nuovo progetto.

Un prezioso anello di giunzione tra passato e presente della Mecavit: "Abbiamo scelto di potenziare ulteriormente il percorso di Mecavit puntando forte su Novastone Capital Advisors per il lancio sui mercati internazionali e il consolidamento dell’attuale posizionamento dell’azienda in tutti i settori di riferimento – spiega l’ex socio Giuseppe Verdoliva che insieme a Giorgio Grillini continuerà nel colosso –. Il nostro impegno si è sempre focalizzato nel raggiungimento di risultati ottimali. La presenza degli ex soci all’interno dell’investimento è sintomatica sul desiderio di costante espansione".

L’azienda sarà guidata da Nicoletta Nutrito, ingegnere residente in zona con profonde radici nel territorio, che porta con sé una grande esperienza nell’industria nazionale ed internazionale: "Una visione chiara focalizzata al mantenimento degli elevati standard di qualità e alla promozione dei concetti di innovazione e crescita – sottolinea la Nutrito –. L’obiettivo? Continuare a dare priorità alla qualità, al know-how tecnico e all’affidabilità ampliando l’offerta a nuovi mercati".

Per l’amministratore uscente Bruno Carafa è la scelta migliore: "Siamo lieti di passare il testimone ad una manager del nostro territorio – dichiara –. Oltre alle giuste competenze, c’è la totale condivisione dei nostri valori e la forte motivazione a garantire crescita e continuità".