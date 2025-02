Medici e fisioterapisti. Una squadra vincente

Montecatone è un istituto di riabilitazione per chi ha avuto traumi alla colonna vertebrale e per questa specializzazione è il più grande in Italia. Roberta Vannini, Simona Caselli, Giuseppe Bonavina e Paolo Martinelli ci hanno descritto il loro lavoro e la loro esperienza.

Roberta Vannini, coordinatrice dei fisioterapisti, ci ha fatto una bella descrizione dell’attività che fanno con i pazienti cercando di far riprendere loro alcuni movimenti che sono diventati impossibili, con attività di riabilitazione sia nelle palestre sia con attività ricreative. Simona Caselli, coordinatrice degli Oss e degli infermieri, ci ha raccontato che Montecatone ha 150 posti letto, divisi tra unità spinale, cerebrolesioni e un’area critica con 18 posti dove si ricoverano i pazienti più gravi che provengono da altri ospedali a seguito di incidenti stradali prevalentemente.

Ci ha anche descritto l’attività che svolgono gli infermieri nelle cure di questi pazienti. Giuseppe Bonavina, medico neurologo, ci ha parlato del sistema nervoso soprattutto del midollo spinale e del cervello, facendoci riflettere sulle conseguenze dell’uso di droghe e alcolici, sull’importanza di fare attenzione alla guida e su come il sistema nervoso vada protetto. Paolo Martinelli, infermiere dello sport, ci ha detto che i pazienti possono praticare nuoto, tiro con l’arco, disegno, scacchi, ping-pong. Enrico Zironi, invece, ci ha raccontato la sua storia con molta semplicità e senza paura di essere giudicato e si è aperto a noi molto tranquillamente.

Scuola Sante Zennaro