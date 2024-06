Medici nella vallata. Arriva il dottor Di Nicolò. Sarà in tre ambulatori

Un altro cambio di medici in vallata. Da qualche tempo, infatti, la dottoressa Linca Nusa Didona, che nello scorso novembre aveva ottenuto l’assegnazione del ruolo al posto della pensionata Treve, ha comunicato all’Ausl di Imola la cessazione del suo incarico come medico di famiglia da domani. Così, da martedì, il dottore di riferimento per gli utenti degli ambulatori di Castel del Rio e Sassoleone diventerà Pierpaolo Di Nicolò. Ma se all’ombra del Ponte degli Alidosi, Di Nicolò, classe 1974 specializzato in nefrologia e già dipendente Ausl (unico a rispondere al bando indetto dall’azienda sanitaria e attualmente corsista di medicina generale), sarà in servizio come sostituto nel presidio principale di Piazza Repubblica con la stessa tabella oraria della Linca, nell’ambulatorio secondario di Sassoleone approderà un altro medico di medicina generale dal Nucleo Cure Primarie della Vallata.

Così nella frazione casalese, porte aperte ai circa 400 assististi tutti i mercoledì, dalle 12 alle 13.30, e giovedì dalle 19 alle 20. Nessuna variazione da fare sul fascicolo sanitario degli utenti in quanto i sei medici di base della valle lavorano in rete con un indubbio vantaggio per i residenti della zona che, al di là del medico di scelta, possono riferirsi anche agli altri professionisti della collina. Di Nicolò avrà poi un terzo ambulatorio, un giorno a settimana, a Borgo Tossignano. Si tratta di un regime provvisorio. Poi in autunno la Regione bandirà la copertura delle zone carenti ed entro fine anno si virerà verso le assegnazioni definitive con obbligatorietà di apertura delle due sedi di Castel del Rio e Sassoleone.

Mattia Grandi