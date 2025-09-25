‘Medici senza frontiere’ all’Outlet

Il 27 e 28 settembre, dalle 10.30 alle 18.30, Castel Guelfo The Style Outlets ospiterà l’associazione Medici Senza Frontiere che, ogni giorno, si occupa di assistere migliaia di persone in tutto il mondo colpite da conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse dall’assistenza sanitaria. Nel centro a due passi dal casello autostradale di Castel San Pietro Terme, sarà possibile immergersi in alcuni dei progetti della nota Onlus indossando visori per la realtà virtuale, oltre a partecipare a un laboratorio adatto a tutte le età con quiz volti a fare conoscere meglio le attività dell’organizzazione. Gli operatori della Ong saranno a disposizione di tutti per rispondere a eventuali domande.

Medici Senza Frontiere è un’organizzazione medico-umanitaria internazionale fondata nel 1971 a Parigi che fornisce assistenza medica alle popolazioni colpite da conflitti, epidemie, disastri o dall’esclusione dall’assistenza sanitaria, prestando cure di alta qualità nel rispetto dei principi dell’etica medica. Oggi, MSF è un movimento mondiale di quasi 68.000 persone con progetti in più di 70 Paesi, tra cui Ucraina, Afghanistan, Sudan, Yemen e Gaza. Al cuore della sua identità c’è l’impegno a essere indipendente, neutrale e imparziale.