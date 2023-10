Medicina, in partenza i lavori per il nuovo Parco dello Sport

In occasione della Festa dello Sport che si è svolta a inizio giugno è stata inaugurata la nuova palestra Simoni e presentato il progetto del Parco dello Sport. Il progetto partecipato rientra nell’ambito del Piano Strategico Locale. Un percorso nato nel 2019 con cui si intende dare vita a un parco sportivo attrezzato e aperto a tutti, promuovendo il concetto di sport inteso come prevenzione, educazione e integrazione sociale. Tra i circa 7 milioni già ottenuti dal Comune di Medicina per investimenti da bandi Pnrr, 570mila euro sono destinati al Parco dello Sport. I lavori sono stati affidati tramite gara di appalto alla Società Cooperativa Consortile Cear di Ravenna e partiranno entro fine ottobre. Il Comune, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna, nel corso del 2021 ha organizzato un concorso di progettazione.

Il progetto vincitore, elaborato dopo un attento studio dalla società Greenarco, spin-off dell’Università di Bologna specializzata in paesaggio e architetture verdi, si è basato sul risultato del percorso partecipativo realizzato insieme alle società sportive che svolgono attività negli impianti di via Battisti e ai cittadini interessati. L’intervento per il Parco dello sport coinvolge un’area verde di 70 mila mq e mira a creare uno spazio dedicato a tutte le persone che hanno voglia di praticare sport in sicurezza e all’aperto. Inoltre il progetto prevede il collegamento degli impianti sportivi esistenti, con parcheggi e ingressi, riorganizzandoli attraverso un sistema di percorsi ad anello riconoscibili, con un’ottima integrazione del verde urbano e delle attrezzature dedicate al multisport.

z.p.