Medicina Live Festival Torna il grande evento Tre giornate di musica

MEDICINA

Ritorna il Medicina Live Festival: un fine settimana, da oggi, all’insegna di musica e divertimento. Il Medicina Live Festival (ex Rock Festival) è arrivato alla 19° edizione ed è pronto a far divertire e intrattenere nuovamente tutte le generazioni al Parco delle Mondine. Organizzato dal Circolo Arci Gentlemen Loser, in collaborazione e con il patrocinio del Comune, negli anni l’evento si è consolidato fino a ottenere un importante riconoscimento a livello locale e regionale. Per l’edizione 2023 saranno ospiti: oggi, Gli Atroci e Snei Ap, domani Inoki & Dj Shocca e Bestie Rare e domenica Duo Bucolico e Folk Notes. L’inizio dei concerti è previsto per le 21.30, l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Anche quest’anno non mancherà lo stand gastronomico con prodotti tipici locali e una buona varietà di birre. Una novità è la collaborazione nata con l’associazione Collettivo Medicinese che gestirà uno spazio caffetteria all’interno del festival e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’emergenza alluvione. Il Circolo Arci Gentlemen Loser è riuscito ad aumentare la presenza dei giovani nel parco dell’Area Pasi di Medicina, dopo aver superato anni di importanti cambiamenti. "La musica a Medicina è...Live! – conferma l’assessore alle Politiche giovanili, Lorenzo Monti –. Cambia il nome ma non l’energia e la passione messa in campo dal Circolo Arci Gentlemen Loser, che ringrazio, per la realizzazione di uno degli eventi cardine dell’estate medicinese. È un grande piacere continuare a sostenere un festival musicale che attira centinaia di giovani da tutta la provincia e da quest’anno inserito nel prestigioso cartellone di Bologna Estate".

"In carica da più di 15 anni, ho iniziato a collaborare friggendo patatine in uno dei primi festival e da allora non ho mai smesso. In tutti questi anni sono aumentate le difficoltà ed è diminuito il tempo dovuto agli impegni lavorativi e familiari. È molto bello vedere che nuovi ragazzi si uniscono all’organizzazione degli eventi del Circolo, ricompensando così tutte le nostre fatiche" dice Michele Argentesi, presidente del Gentlemen Loser.