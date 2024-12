Medicina si illumina per le festività natalizie: eventi e attrazioni imperdibili

Medicina si prepara alle festività natalizie con un ricco calendario di eventi organizzati da Pro Loco in collaborazione con le numerose associazioni presenti sul territorio. La città sarà immersa in una magica atmosfera natalizia con la tradizionale accensione delle luminarie e dell’albero, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un giardino scintillante e incantato, i presepi nel centro storico e nelle frazioni, laboratori e letture per bambini nella biblioteca, concerti, spettacoli, Babbi Natale in bici e tante altre iniziative.

Una delle attrazioni preferite è la pista di pattinaggio sul ghiaccio, in via Oberdan, che sarà aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio (feriali dalle 14,30 alle 24; festivi e prefestivi dalle 10 alle 24). L’accesso al Giardino di Natale, in via Oberdan, è gratuito e il pubblico potrà visitarlo tutti i giorni per scattare anche delle foto ricordo nella scintillante ambientazione natalizia.

Sabato arriveranno i "Babbi Natale in bici" per portare i doni bambini del capoluogo e delle frazioni. I ragazzi della Polisportiva Villafontana partiranno dalla Corte Argentesi alle 8.30 e percorreranno le strade fino a Portonovo, Sant’Antonio, Fiorentina e Villa Fontana per terminare il tour presso il Medicivitas.

Sabato, 21 dicembre, nei Giardini pubblici di via Oberdan "Aspettando il Natale" a cura di Pro Loco. Arrivo di Babbo Natale, stand con cioccolata calda, vin brûlé e biscotti; truccabimbi, giochi, musica e tanto divertimento.

Per gli amanti delle canzoni natalizie ci saranno i "Concerti di Natale" a ingresso libero: si parte venerdì, alle 21, presso la Chiesa San Mamante, "Concerto delle Feste di Natale" della Banda Municipale in collaborazione con la Corale Quadrivium e la partecipazione della Corale "V. Bellini" di Budrio.

I presepi, simbolo tradizionale del Natale, saranno visitabili: presepe dell’artista Gianni Bonfiglioli nella Chiesa del Carmine; presepe artistico tradizionale nella Chiesa del Crocifisso; presepe dei bambini nella Chiesa parrocchiale S. Mamante. Nelle frazioni: Oratorio di S. Maria del Fiore, Villa Fontana; Chiesa di Portonovo; Chiesa di S. Antonio; Chiesa di Buda; Chiesa di Fiorentina e Chiesa di Ganzanigo.