Medicina (Imola), 8 agosto 2020 - Una vittoria che i lavoratori di Medicina hanno fortemente chiesto e per la quale c'è stata una mobilitazione bypartisan. Tutti coloro che non si recarono forzatamente al lavoro durante il lockdown di Medicina, che venne dichiarata zona rossa dalla Regione dopo il focolaio nella ex bocciofila, non dovranno segnare l'assenza come ferie. A tutti loro, infatti, "viene riconosciuta una copertura previdenziale ed economica per tutta la durata del periodo", fa sapere la Regione.

Coronavirus, il bollettino regionale di oggi - Il bilancio covid a Bologna e provincia

“Bene il Governo, con cui abbiamo lavorato in questa direzione. È un provvedimento molto atteso, viene data una risposta a coloro che sono stati messi al domicilio obbligatorio con l’ordinanza regionale”, commentano il presidente Stefano Bonaccini, e l’assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla.

“Positiva, inoltre la proroga delle 18 settimane di cassa integrazione - continuano presidente e assessore -, e tutti i provvedimenti su cui abbiamo lavorato come Regione con i ministeri competenti, a partire dall’incremento di 200 milioni del Fondo per le nuove competenze: permette l’utilizzo di formazione nei processi di crisi e riorganizzazione, per riconvertire, appunto, competenze in orario di lavoro, senza costi per l’impresa e a totale copertura retributiva per i lavoratori. Infine - concludono Colla e Bonaccini -, bene i provvedimenti che vanno nella direzione di agevolare i veicoli ibridi, elettrici e a idrogeno, per una mobilità sempre più pulita”

Covid, le altre notizie

Il bilancio covid a Bologna e provincia

Coronavirus, il bollettino regionale di oggi

Coronavirus, nuovo Dpcm: misure anti-Covid fino al 7 settembre

Università, il ministro Manfredi: "Da settembre lezioni in aula, ma coi turni"

Usa verso i 5 milioni di casi. Ma Trump: "Il virus qui sta scomparendo"

L’infettivologo Galli smorza l’allarme: "Siamo in grado di isolare i focolai"