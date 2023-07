MediCipolla, festa in centro con la frittata da guinness

Il centro storico della Città di Medicina ospiterà fino domani la XXI edizione della manifestazione MediCipolla organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Consorzio della Cipolla di Medicina e l’amministrazione comunale. Ci saranno momenti di approfondimento con i consorzi locali, esposizioni di macchine agricole d’epoca e moderne, bancarelle, mercatino medievale con antichi mestieri contadini, raduni di auto e vespe d’epoca e la fattoria all’aperto con esposizioni di animali.

Non mancheranno le occasioni di intrattenimento con tanti spettacoli ed eventi dedicati a piccoli e grandi e le tante specialità enogastronomiche tipiche del territorio nei diversi punti di ristoro. Oggi, dalle ore 10, si svolgerà la passeggiata e visita guidata Lungo il Canale di Medicina e, in contemporanea, nella Chiesa della Salute, ci sarà l’apertura della mostra di pittura "Paesaggi Emiliani" dell’artista medicinese Gianni Gherardi. Visitabile oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Dalle 17 in via Libertà si preparerà la ’Frittata più lunga del mondo’ con possibilità di assaggio da parte del pubblico presente. Tra i protagonisti, il Consorzio Cipolla di Medicina insieme alle tante realtà del territorio. Domani dalle 5.30 presso i giardini pubblici di viale Oberdan si esibirà Claudio Borghi in Bologn’alba, una carrellata musicale speciale sui più famosi cantanti bolognesi. Partirà alle 9 da Piazza Garibaldi il raduno di Vespe che farà il giro panoramico nelle campagne medicinesi con tappe enogastronomiche.

In seguito, da via Libertà alle 9.30 il raduno di Auto D’epoca in tour nei pressi di Medicina e zone limitrofe. Non poteva mancare, come ogni anno, alle 16.30 in Piazza Garibaldi l’avvio dei motori e giro dimostrativo dei Trattori. Chiuderà la manifestazione alle 21 in Piazza Garibaldi "Il Costipanzo Show", parodia live della popolare trasmissione di Maurizio Costanzo, ideato dallo storico fondatore Duilio Pizzocchi e da Giuseppe Giacobazzi.

z. p.