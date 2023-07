Medicipolla da record, a Medicina (Bologna) la frittata di cipolla più lunga del mondo

Medicina (Bologna), 11 luglio 2023 – Medicipolla da record con la frittata più lunga del mondo. Un successo l’edizione 2023 dell’Antica Fiera di Luglio di Medicina, andata in scena nello scorso fine settimana nel centro storico della città, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Consorzio della Cipolla e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Montanari.

Dopo 10 anni di attesa, inoltre, è tornata la tradizionale ‘frittata di cipolla più lunga del mondo’ che con i suoi 108,35 metri di lunghezza ha sbaragliato il precedente record stabilito nel 2013. Merito dei volontari della Pro Loco in azione senza sosta per ore per preparare la gustosa specialità realizzata con 900 uova e la tipica cipolla medicinese.

Un manicaretto cucinato su un nastro trainato da un trattore che ha percorso tutta via Libertà per giungere fino alle porte del municipio per l’ufficialità delle sue straordinarie proporzioni. Ma Medicipolla ha dato vita anche ad un ricco programma fatto di occasioni di intrattenimento, spettacoli, concerti ed eventi dedicati a grandi e piccoli.

Con la possibilità di assaggiare le eccellenze enogastronomiche del territorio nei numerosi punti di ristoro allestiti nel cuore pulsante dell’abitato. "Siamo particolarmente soddisfatti per i risultati di questa edizione – ha dichiarato l’assessore al turismo, Pro Loco e gemellaggio Lorenzo Monti -. Nelle tre giornate dell’evento abbiamo registrato significativi picchi di affluenza. Numeri straordinari che superano quelli del passato. Medicipolla si conferma un appuntamento importante per tutta la nostra zona".

Non solo. "In un momento così difficile – ha continuato -, abbiamo messo al centro dell’attenzione l’agricoltura locale con il coinvolgimento attivo di tutta la nostra comunità".