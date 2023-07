Melodie di solidarietà La Festa della musica punta sulla ripartenza

La ‘Festa della Musica’ di Castel del Rio si fa in quattro per portare nell’alta vallata del Santerno un programma che strizza l’occhio alle emozioni. Sette note e parole protagoniste dell’edizione numero 44 dell’evento grazie alla sinergia d’intenti tra il corpo bandistico ‘S.Ambrogio’ e la Pro Loco Alidosiana. Si parte il 1°agosto, alle 21 in Piazza della Repubblica con l’organizzazione targata ristorante ‘Il Gallo’, con cena e musica live insieme a iBigBand. Il 3, alla stessa ora ma nello spazio all’aria aperta sul retro della Sala Magnus di Palazzo Alidosi, via libera alla presentazione del volume ’30 Secondi’ (Edgar Libri Editore) di Sonia Zanotti. Un libro autobiografico per ripercorrere le tappe dell’attentato del 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna durante il quale la Zanotti, all’epoca appena undicenne, rimase gravemente ferita. L’autrice dialoga con Cinzia Venturoli con l’accompagnamento della chitarrista Margherita Soligo. Nel corso della serata è possibile acquistare l’opera con ricavato devoluto all’Associazione 2 agosto 1980. Il giorno dopo, all’altezza del Ponte degli Alidosi e del chiosco Shangri-La, ecco il doppio concerto con le band Colimbo e Caveja. Il primo è un gruppo imolese che vanta una ricca produzione di inediti e un nutrito zoccolo duro di fans. I Caveja, invece, sono faentini e con il loro carico di cover e brani originali hanno trionfato a Faenza Rock.

Chiusura il 5 in Piazza della Repubblica con lo spettacolo ‘Giro del mondo in 80 giorni’ insieme al corpo bandistico ‘S.Ambrogio’ diretto da Alessandro Ricchi. Un viaggio a cavallo di note alla scoperta dei ritmi e delle sonorità che caratterizzano l’intero pianeta. Uno show completo impreziosito dai racconti dell’attore e regista Stefano Farolfi già protagonista del successo della serie tv ‘Bruciare violini per vendere la cenere’. Con una finestra artistica e creativa dedicata ai più giovani, portata avanti dalla biblioteca del paese il 31 luglio e il 2 agosto, per la creazione di originali decori per addobbare il centralissimo palco. "Una programmazione che guarda con fiducia alla ripartenza di Castel del Rio e della vallata del Santerno dopo i danni causati dall’alluvione – spiega Andrea Bartoli, presidente del corpo bandistico ‘S.Ambrogio’ –. A parte quella del 1°agosto, tutte le altre iniziative sono gratuite con opzione offerta libera per sostenere i progetti di ripristino legati all’emergenza sul territorio. Il ricavato rimpinguerà la raccolta fondi alimentata da tempo dalla Pro Loco Alidosiana". E per il sodalizio di musicisti, dopo la ‘Festa della Musica’, scoccherà l’ora delle sagre. "La fine di agosto con il porcino (19-20 e 26-27, ndr) e l’autunno sotto il segno del marrone – conclude –. A livello organizzativo, di volontariato e per l’allestimento del palinsesto artistico ci amalgamiamo altre associazioni locali per centrare la buona riuscita delle manifestazioni". Mattia Grandi