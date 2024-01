Memoria, le iniziative alla ‘Pulicari’

Porte spalancate ai cittadini negli spazi della scuola primaria ‘G.Pulicari’ di Toscanella per onorare la ricorrenza del Giorno della Memoria. Sabato 27 gennaio, dalle ore 9.30 alle 11 con tanto di diretta video sul canale youtube del municipio, via libera ad una serie di riflessioni sul tema curate dalla sezione locale di Anpi e al successivo intervento delle autorità. Non solo. Pronta la proiezione del filmato ‘Viaggio nella banalità del male’ a cui assisteranno anche le classi terze della secondaria. Ma dalla triangolazione d’intenti tra amministrazione comunale, Anpi di Dozza e Cidra Imola ecco un paio di bibliografie, sitografia, filmografia, contenuti specifici video e la presentazione del volume ‘A casa di donna Mussolini – Cristina Petit e Alberto Szegö – Solferino 2023’ in agenda per il 6 febbraio alle ore 20.30 in Sala Martelli a Toscanella.