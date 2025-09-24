Memorial Cerè, successo di pubblico tra i ricordi

È stata una giornata intensa e partecipata quella dello scorso sabato al Centro Sportivo Casatorre, dove si è tenuto il Memorial Renzo e Carlo Cerè, appuntamento ormai storico dedicato al calcio inclusivo. L’evento si è svolto all’interno della rassegna Settembre Castellano, e ha saputo coniugare sport, ricordo e impegno sociale, attirando numerosi cittadini e rappresentanti del mondo sportivo locale.

Organizzato dal Club Calcio a 5 Castello, fondato nel 1990 da Renzo Cerè e Marco Rondelli, il Memorial ha celebrato quest’anno non solo il ricordo di Renzo e Carlo, ma anche la conclusione di una lunga esperienza sportiva. Dopo oltre 35 anni di attività, infatti, il Club Calcio a 5 Castello chiude ufficialmente la sua storia. Il termine di un’attività che ha significato molto per il territorio salutata da un applauso collettivo, come segno di riconoscenza per tutto ciò che la società ha rappresentato per diverse generazioni, lasciando un’eredità che continua a vivere nella comunità.

La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con Edu InForma(Zione) – BFC Senza Barriere, associazione fondata nel 2016 a Castel San Pietro Terme in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale, e attiva nella promozione dello sport accessibile a tutti.