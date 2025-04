Memorial Luca Grilli, il torneo di tutti. Vent’anni di canestri e solidarietà. Basket e beneficenza s’incontrano

Vent’anni e non sentirli. Il Memorial Luca Grilli è pronto a tornare sul parquet, in salute come mai, con lo sguardo dritto al presente ma con la certezza che, voltandosi indietro, all’archivio sono già andate diciannove edizioni, e soprattutto che in quattro lustri gli organizzatori hanno donato la straordinaria cifra di oltre 200 mila euro in beneficenza. E così si riparte, per rimpinguare quanto più possibile il bottino di solidarietà, dal 31 maggio prossimo e fino al 15 giugno, sempre a Casatorre. Lo ha ufficializzato Erik Bonazzi, assieme a Federico Mascagna e con la preziosa collaborazione social e web di Sara Grillini gli organizzatori di un torneo diventato adulto già da un paio d’anni, e più precisamente dall’anno (soffertissimo) del post-Covid.

"Le squadre si erano ridotte a 12, diverse squadre del pre-pandemia non si sono più ripresentate", ricorda Bonazzi. In un paio d’estati, invece, il Memorial Luca Grilli ha avuto un’eccezionale ripresa. Le squadre sono nuovamente cresciute, si è spalancata una porta anche al basket femminile e a quello dei giovanissimi (10-15 anni), ed è nato anche il torneo bask-in, il basket inclusivo che vede scendere sul parquet squadre con atleti con disabilità e normodotati, tutti assieme. "L’anno scorso abbiamo avuto una squadra da Piacenza, una da Medicina, una da Scandiano e una da Faenza, quest’anno replicheremo", assicura Bonazzi, che sul fronte maschile ha un altro sogno. "Se arrivassimo a venti squadre sarebbe un torneo davvero perfetto, incrociamo le dita e vediamo da qui a fine maggio".

L’ostacolo resta principalmente uno. "Noi non mettiamo in palio premi in denaro. Sappiamo che questo ci penalizza in fase di iscrizioni, ma per noi è troppo importante che tutto quello che incassiamo, al netto delle spese, vada come sempre solamente in beneficenza". E così sarà anche quest’anno, quando si arriverà a sfondare il muro degli oltre 200 mila euro donati in quattro lustri. "Dal 2004 abbiamo devoluto 170 mila euro all’associazione ‘Piccoli Grandi Cuori’ che opera all’interno dell’ospedale Sant’Orsola nel reparto che si occupa di trattamento delle cardiopatie congenite, e 30 mila ad associazioni castellane come Il Giardino degli Angeli, Ed-InFormazione e Agire x Reagire".

La raccolta avverrà come sempre attraverso gli incassi non delle iscrizioni, "che servono per pagare spese e materiale tecnico", ma dall’attivissimo ed efficientissimo stand gastronomico che opererà a ciclo continuo durante le due settimane di torneo "grazie al lavoro dei tanti volontari, una trentina, quindici dei quali con noi da vent’anni, che non finiremo mai di ringraziare". Per tutte le anticipazioni, è attiva la pagina Facebook e Instagram "Memorial Luca Grilli". Claudio Bolognesi