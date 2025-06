Memorial Mario Palmieri. Torna la ’24 ore di calcio’

Al campo sportivo parrocchiale di Toscanella di Dozza è tutto pronto per l’edizione numero 33 della ‘24 Ore di Calcio – 20° Memorial Mario Palmieri’. La celebre maratona calcistica per amatori, organizzata dal Circolo Sabbioso con il patrocinio del municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi, prenderà il via il prossimo 27 giugno alle 20 per finire il giorno dopo alla stessa ora. Una bella opportunità aperta a tutti: adulti e bambini, professionisti o dilettanti, al centro di ogni sfida ci sono il divertimento e la sana pratica sportiva all’aria aperta. Nell’arco delle 24 ore, infatti, si susseguiranno squadre composte da un minimo di sette giocatori fino ad un massimo di undici atleti per parte. Le formazioni iscritte difenderanno il colore Rosa, griffato Newera Fitness, e Grigio targato Officina Conti. Negli anni, poi, si sono raggiunti punteggi da record: leggendario il 146 a 140 del 2009 ma anche il 140 a 137 del 1997. Lo scorso anno, invece, il punteggio finale tra le opposte fazioni fu meno rotondo ma comunque roboante (85-103). Il calcio d’inizio sarà preceduto alle 19,30 dal concerto del Corpo Bandistico Folkloristico Dozzese che quest’anno festeggia il suo primo secolo di attività.

Il 27 giugno spazio alla buona gastronomia a bordo campo con le specialità del Sabbioso tra strozzapreti, piadine farcite, arrosticini, patate fritte, birre e aperitivi accompagnati dalla musica di dj Marcello Rocchi. Senza dimenticare le ‘Ore Speciali’ che scandiranno la maratona. Alle 20 in campo le ‘Vecchie Glorie Over 40’ mentre alle 21 ci sarà l’atteso faccia a faccia tra le squadre della Banda e dell’amministrazione comunale. Non solo. Alle 22 protagonisti sul rettangolo di gioco gli atleti di calcio fiorentino del Fight Football by Bare Knuckle Italia, per omaggiare la memoria di Tommy, mentre per chi giocherà all’alba pronta la colazione con brioches appena sfornate. Orari speciali riservati anche agli Under 11, alle compagini con campioncini dagli 11 ai 14 anni, alle donne ed ai Ragazzi del Sabato Pomeriggio. E per chi calcherà il manto erboso nelle ore più calde di sabato 28 giugno? E’ in arrivo una pioggia di ghiaccioli gratis per tutti. Gran finale nell’area verde adiacente alle 20.30 con cena e musica dal vivo. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno dei tanti volontari.