"Meno acquisti E i prezzi salgono"

Di stampo un po’ più pessimista Roberta Lanzoni, del negozio Lègami in via Emilia 108.

"Quest’anno la stagione dei saldi è andata peggio rispetto al solito – esordisce la commerciante – Essendo l’abbigliamento un genere non di prima necessità è logico che a causa di aumenti e rincari sia il primo a farne le spese. Certamente abbiamo venduto meno. Inoltre, in vista del prossimo anno, i prezzi dei prodotti stanno nuovamente aumentando e ciò credo causerà non pochi problemi. Noi stessi commercianti acquisteremo meno capi e questo si tradurrà inevitabilmente in un minor assortimento a disposizione del cliente".