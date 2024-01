Mensa e palestra, nuovi infissi. Oltre 140mila euro dal ministero per rendere la scuola più efficiente

Taglia il traguardo a Castel Guelfo il progetto di efficientamento energetico del polo scolastico ‘Giovanni Paolo II’. E in arrivo dal ministero ci sono più di 140mila euro per sostituire le chiusure trasparenti con infissi nella mensa e nella palestra del plesso didattico che ospita le classi elementari e medie del paese. Un lavoro peraltro già terminato a metà dello scorso dicembre dall’azienda Brighi Infissi di Sant’Arcangelo di Romagna per un importo di 115mila euro più iva. Così il comparto tecnico del municipio guelfese ha intercettato l’avviso pubblico del Ministero per la Transizione Ecologica rivolto ai comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica degli edifici a proprio carico. A dire il vero il nome di Castel Guelfo non era entrato in graduatoria in prima battuta, ma il passo indietro di altri enti ha materializzato il ripescaggio: "E noi ci siamo fatti trovare pronti con tutti i documenti in regola e le condizioni giuste per completare la riqualificazione energetica di questi spazi che ospitano ogni giorno i nostri ragazzi – spiega il primo cittadino Claudio Franceschi –. Infissi moderni e rispondenti alle ultime normative in materia già posizionati nello stabile prima delle festività. Un altro prezioso tassello che premia il lavoro fatto nel rush di fine anno". Il tutto in linea con quella filosofia green amministrativa che parte da lontano come emerge dal Dup 2022-2024 all’interno del quale si legge della volontà di promuovere azioni di sensibilizzazione per la sostenibilità ambientale ed energetica e migliorare l’impatto sull’ambiente. Nei fatti, l’adozione del Paes (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, ndr) che prevede di aumentare la produzione, privata e pubblica, di energie da fonti rinnovabili. Ma anche sostenere lo smaltimento di cemento amianto, puntare sul risparmio energetico tramite la realizzazione di interventi di efficientamento e contenere i consumi idrici. Anche perché il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili ed il risparmio energetico rappresentano la principale opportunità per il comune di Castel Guelfo di ridurre i consumi di energia fossile e gli importi delle bollette. Oltre ad abbattere le quote di inquinanti e contribuire al contrasto dei cambiamenti climatici: "Negli atti di programmazione di questo ente c’è l’obiettivo di procedere ad un progressivo efficientamento energetico degli immobili pubblici – ribadisce Franceschi –. Una scelta per garantire ai giovani un futuro migliore".

Mattia Grandi