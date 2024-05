Menù per celiaci negli istituti: "Il pranzo come formazione"

Il Comune aderisce a ‘Tutti a tavola, tutti insieme! Le giornate del menù senza glutine’. Si tratta di un’iniziativa dell’Associazione italiana celiachia dell’Emilia-Romagna che prevede appunto una giornata, quella di oggi, in cui in tutte le mense scolastiche delle scuole materne ed elementari aderenti al progetto si serva un pasto naturalmente privo di glutine. "L’obiettivo – spiegano dal Municipio – è diffondere la conoscenza della celiachia e dell’alimentazione senza glutine al fine di garantire un diritto indispensabile di ogni bimbo: la completa e corretta integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico". L’iniziativa si inscrive inoltre all’interno della Settimana nazionale della celiachia, che termina domenica. Oggi, in tutte le mense scolastiche della città, sarà servito, sempre sotto il coordinamento del servizio dietetico del Comune, un menu gluten-free. "Il momento del pranzo rientra a pieno titolo nella proposta educativa globale della scuola e come tale è un’importante occasione formativa – sottolinea Fabrizio Castellari, vice sindaco e assessore alla Scuola –.Perciò, abbiamo aderito all’iniziativa, e verrà servito a pranzo un pasto senza glutine, accompagnato da una scheda informativa per i genitori, proprio per favorire e diffondere la conoscenza della celiachia".In città servizio di ristorazione scolastica conta attualmente 3.516 iscritti, di cui: 515 alle scuole materne comunali; 497 alle materne statali e 2.504 alle elementari. Lo scorso anno sono stati forniti complessivamente 527.281 pasti.