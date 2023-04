Meraviglie colorate di verde Visite, conferenze, laboratori: torna ‘Naturalmente Imola’

Ventiquattro visite guidate, nove incontri tematici, dieci laboratori per bambini e cinque mostre. Sono i numeri di ‘Naturalmente Imola’, la manifestazione che ritorna dal 30 aprile al 31 maggio, organizzata dal Comune con il patrocinio del ministero della Cultura, della Regione e della Città metropolitana di Bologna, sostenuta da Clai e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

L’edizione 2023 sarà inaugurata sabato 30 aprile, alle 15, al parco delle Acque Minerali, un luogo simbolico per una manifestazione che vide la luce proprio in questo meraviglioso spazio verde della città. Un’inaugurazione pensata come un momento di festa, un’occasione per godere a pieno di uno degli spazi verdi più belli della città di Imola; sarà un pomeriggio all’insegna dello spettacolo, della musica e delle attività all’aria aperta.

Darà inizio alle danze, nel vero senso del termine, il gruppo Canterini e danzerini romagnoli Turibio Baruzzi. A seguire, lo spettacolo musicale itinerante ‘La magia dei pavoni’ con musica dal vivo. Sarà presente anche l’associazione Giocathlon che proporrà attività per bambini e bambine di tutte le età.

Per tutto il mese di maggio, la biblioteca comunale si vestirà di verde grazie alla mostra ‘Il verde su carta’, un percorso espositivo a cura dell’archivio storico comunale che presenterà alcuni documenti e disegni storici relativi ad aree verdi della città: i giardini di San Domenico, una delle prime aree verdi pubbliche nel centro della città, il parco delle Acque minerali, i giardini e le aree verdi degli ospedali psichiatrici di Imola, il Lolli e l’Osservanza.

"Tantissimi eventi che vedranno protagonisti il patrimonio naturalistico e artistico della città di Imola attraverso incontri, visite guidate e laboratori – sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. Un programma ricco che caratterizzerà tutto il mese di maggio, con una particolare attenzione ai weekend, per offrire occasioni di svago, evasione e approfondimento con un invito particolare a vivere il centro storico, in continuità con gli altri eventi proposti nel periodo".

Il calendario completo delle iniziative sarà disponibile a breve sul sito del Comune.