Mercatini di Santa Lucia al Comprensivo 5

L’istituto comprensivo 5 è di nuovo pronto ad allietare con cori e profumi il parco di Sante Zennaro, nella annuale ricorrenza dei mercatini di Santa Lucia. L’appuntamento è venerdì 15 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, sotto i portici del complesso con le tradizionali bancarelle profumate di dolci e vin brulè preparati dai genitori e nonni dell’istituto, e piene di manufatti realizzati da bambini e ragazzi. Ci saranno anche la pesca ‘Stelle di Natale’, i cori delle classi della secondaria guidati dai professori Deias e Ambrosino, la musica di passaggio degli ‘Allievi del Voice studio di Elisabetta Merlini’, lo spettacolo di magia e l’asta delle torte. Le associazioni Sante Zennaro e Rodari accoglieranno i visitatori sotto una cascata di luci. "Qualcuno potrà non cogliere il motivo per cui ci ostiniamo a celebrare questa tradizione, ma dietro a quello che può sembrare un ‘voler far festa a tutti i costi nonostante ciò che succede nel mondo’, c’è lo spirito che ci unisce, di solidarietà concreta nei confronti di tutti coloro che, in questo periodo, non hanno la possibilità di festeggiare".