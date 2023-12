Mercatini di Santa Lucia. Bancarelle e vin brulè alle Sante Zennaro

Tornano oggi pomeriggio gli ormai tradizionali ‘Mercatini di Santa Lucia’ nel complesso di Sante Zennaro. L’istituto comprensivo 5 è di nuovo pronto ad allietare con cori e profumi il parco nella zona Sud della città, in occasione della ricorrenza che richiama ogni anno grandi e piccini.

L’appuntamento è dalle 16.30 alle 18.30, sotto i portici di Sante Zennaro appunto, con le tradizionali bancarelle profumate di dolci e vin brulè preparati dai genitori e nonni dell’istituto, e piene di manufatti realizzati da bambini e ragazzi. Ci saranno anche la pesca ‘Stelle di Natale’, i cori delle classi della scuola secondaria guidati dai professori Deias e Ambrosino, la musica di passaggio degli ‘Allievi del Voice studio di Elisabetta Merlini’, lo spettacolo di magia e l’asta delle torte. Le associazioni Sante Zennaro e Rodari accoglieranno i visitatori sotto una cascata di luci.

"Qualcuno potrà non cogliere il motivo per cui ci ostiniamo a celebrare sempre e comunque questa tradizione che ormai ci contraddistingue – spiegano gli organizzatori –, ma dietro a quello che può sembrare un atteggiamento qualunquista del ‘voler far festa a tutti i costi nonostante ciò che succede nel mondo’, c’è lo spirito che ci unisce, lo spirito di solidarietà concreta nei confronti di tutti coloro che, in questo periodo, in luoghi e per motivi diversi, non hanno la possibilità di festeggiare proprio nulla".

Per questo motivo, proseguono dall’istituto comprensivo, "non vogliamo stare solo fermi a commiserare, vogliamo aiutare e possiamo farlo anche attraverso un mercatino di Natale. Allora – è l’appello degli organizzatori dei mercatini – venite ad aiutarci, ad aiutare".

L’evento è stato realizzato in collaborazione con le associazioni Sante Zennaro e Rodari, compagini di riferimento dei due istituti scolastici cittadini che compongono il comprensivo 5, e alle famiglie degli studenti. Sponsor Caffè Poli e Caffetteria Elise di Imola.