Mercatini, musica e negozi aperti

Festa per tutta la famiglia a Castel San Pietro, con le proposte del programma di Castèlanadèl. Si potranno fare acquisti nei negozi del centro e nel mercatino n di via Matteotti per la ‘Fiera delle eccellenze natalizie’ (ore 9,30-19,30), e in via Cavour, che ospita il ‘Portico della Solidarietà e della Legalità’.

Nella splendida piazza XX Settembre, trasformata in un verde giardino natalizio, si possono ammirare il presepe tradizionale dell’artista castellano Gianni Buonfiglioli e il grande albero di Natale, mentre nell’adiacente piazza Acquaderni è aperta la giostrina tradizionale. Alle 17 l’inaugurazione della mostra fotografica “Magic” di Angelo Orsi e Mirco Lazzari nella Sala espositiva di via Matteotti, 79 (se ne parla a pagina 2). Tanti i momenti musicali. Dalle 10 alle 12 nel centro storico ci sarà il raduno di gruppi bandistici. Dalle 10 alle 16 i Xmas Cantores si esibiranno in piazza XX Settembre.