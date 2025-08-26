Mercatino al rush finale: "Grazie a nome della città"

Un "grazie" a nome dell’intera comunità imolese. Il sindaco Marco Panieri, insieme all’assessore al Welfare, Daniela Spadoni, ha fatto visita ieri al tradizionale Mercatino dell’usato dei frati Cappuccini, organizzato e gestito dall’associazione di volontariato ‘Missione per Bene’. L’iniziativa, ormai entrata a far parte del calendario estivo della città, si svolge al civico 10 di via Villa Clelia e resterà aperta fino al 30 agosto, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di unire il piacere della ricerca di oggetti particolari alla solidarietà concreta verso chi vive in condizioni di difficoltà.

Ad accogliere gli amministratori comunali è stato frate Matteo Ghisini, segretario dell’Animazione missionaria dell’Emilia-Romagna, che ha illustrato l’organizzazione e le finalità del mercatino. Panieri e Spadoni hanno visitato i diversi settori della vendita, soffermandosi tra le tante proposte: dai mobili all’abbigliamento, dagli accessori ai libri, dai dischi ai giochi per bambini, senza dimenticare i numerosi articoli di modernariato e vintage che da sempre attirano collezionisti e curiosi. Il sindaco ha colto l’occasione per ringraziare personalmente i volontari che, con passione e spirito di servizio, garantiscono ogni anno lo svolgimento dell’iniziativa e la sua crescita costante.

Il mercatino, che nel corso degli anni ha acquisito sempre maggiore notorietà anche al di fuori del territorio imolese, richiama infatti persone da diverse città della regione e non solo. Non si tratta soltanto di un luogo dove fare buoni affari o trovare pezzi introvabili, ma di un vero punto di incontro, in cui la comunità si stringe attorno a un progetto di solidarietà che guarda oltre i confini locali.

Il ricavato dell’edizione 2025 sarà interamente devoluto a tre progetti in Africa. Il primo è lo Smiling Children Town di Soddo, in Etiopia, un centro educativo che accoglie bambini e ragazzi di strada, offrendo loro istruzione, sostegno e una prospettiva di futuro. Il secondo è dedicato alle borse di studio per i carcerati di Tarcha, sempre in Etiopia, con l’obiettivo di dare a queste persone un’opportunità di riscatto e di reinserimento sociale attraverso la formazione. Infine, una parte importante delle risorse andrà a sostenere la scuola per orfani di Bossangoa, in Centrafrica, ricostruita dopo i gravi danni provocati dalla guerra civile, affinché le nuove generazioni possano crescere in un ambiente più sicuro e con la possibilità di accedere all’istruzione.