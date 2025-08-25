Il mercatino dell’usato, folla ai Cappuccini: “Tutti in fila per il vintage”

Imola, 25 agosto 2025 – Il mercatino dell’usato dei Capuccini tira le prime somme con un bilancio della settimana che si è appena conclusa.

Un bilancio che nel complesso sembra essere positivo. Nonostante qualche ora di pioggia scandita nelle giornate di apertura, la clientela è stata molto presente, con persone provenienti anche da Cesena e Ravenna.

“Ci possiamo dire soddisfatti – dice con entusiasmo frate Matteo Ghisini, organizzatore del mercatino –: abbiamo un bel gruppo di volontari che ci dà una grossa mano e questo alleggerisce tutto. E, soprattutto, abbiamo visto tanta partecipazione”.

Una partecipazione che però non si è limitata solamente a una clientela di acquirenti.

“Tante persone sono venute portandoci delle donazioni, oppure hanno segnalato ritiri da fare nelle proprie case – prosegue fra Ghisini – quindi, durante la settimana, ci siamo mossi con un paio di camion per andare a ritirare mobili, cucina, frigorifero. Alcuni hanno addirittura fatto un ’doppio servizio’: sono arrivati con qualcosa da donare e hanno acquistato altri oggetti. Insomma, il coinvolgimento della comunità c’è stato parecchio”.

In ogni caso, le persone che hanno passato i loro pomeriggi ad acquistare si sono dimostrati essere molto variegati tra loro. “C’è un po’ di tutto. Si passa dalle famiglie bisognose che vogliono spendere poco, ma prendere qualcosa di bello, fino ai collezionisti e commercianti che vengono alla ricerca di qualcosa di più particolare. Ci sono tanti giovani che vogliono rifarsi il guardaroba vintage – riprende fra Ghisini –. Gli acquisti che vanno per la maggiore, in ogni caso, sono quelli riferiti a libri, vestiti e mobili. Ma tante famiglie si sono soffermate anche sui giocattoli per fare qualche regalo in più ai propri piccoli”.

La maggior parte delle donazioni andranno a ’Smiling children town’, a Soddo in Etiopia, un centro educativo di accoglienza di una ottantina di bambini e ragazzi, dagli 8 ai 18 anni, fondato nel 2009 da abba Marcello Signoretti.

Poi, il carcere di Tarcha, sempre in Etiopia, e la scuola per orfani di Bossangoa, in Repubblica Centrafricana.

Ieri, intanto, unico giorno di chiusura del mercatino, fra Ghisini e i volontari hanno fatto tappa alla scuola di Barbiana, in Toscana, sulle orme di don Lorenzo Milani, per approfondire l’esperienza educativa che ogni mattina verrà condivisa con letture di testi e riflessioni per iniziare la giornata. “Partiremo leggendo la Costituzione o altri testi per trarne riflessioni e conversazioni insieme”. Festa finale prevista venerdì 29, con il ’Mercatino in musica’. Qui, la chiusura sarà prorogata fino alle 19,30, poi tutti nel giardino interno del convento per musica live, stand enogastronomici e convivialità. Per i prossimi giorni, invece, apertura prevista dalle 15 alle 19.