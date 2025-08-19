Mercatino dei frati al via. In centinaia ai cancelli. La passione non manca: "Fondi per tre missioni"

C’era gente in fila già prima dell’apertura. Fuori dal convento, in piedi, in attesa che i cancelli si spalancassero. Così, ieri alle 15, è iniziato il mercatino dell’usato dei frati. In via Villa Clelia oltre un centinaio di persone hanno affollato il convento dei Frati Cappuccini, quando alle 15 le porte si sono aperte alla cittadinanza. Ecco quindi che intere famiglie, coppie, ma anche tanti giovani si sono addentrati in un pomeriggio dedicato alle compere, alla ricerca di beni a prezzi vantaggiosi di qualunque tipologia. C’è chi si è concentrato soprattutto sui mobili, osservando vecchie credenze ancora in ottimo stato o grandi cassapanche. Chi invece ha puntato tutto su vasi per le piante, articoli per la casa appartenenti a un’epoca passata, sedie e tavolini. Non è mancato un angolo dedicato allo sport, tra scii e biciclette in buone condizioni nonostante gli anni. Infine, giocattoli di qualunque tipologia, dai giochi di società alle bambole, passando per pupazzi accatastati l’uno sull’altro in enormi pile, afferrati dalle mani di bambini pronti a chiedere un nuovo regalo ai genitori presenti.

Qualcuno ha approfittato del mercato anche per ricercare qualcosa di particolare, appassionato di vintage: tanta folla presente dalla zona dei cd e dei vinili. Insomma, oltre che per una finalità morale ed etica, ossia quella di consentire la raccolta fondi per tre missioni francescane tra Etiopia, due, e Repubblica Centrafricana, quella del mercatino dell’usato è una esperienza che ha riportato tutti indietro nel tempo, rappresentando una culla per i più nostalgici, ma anche la scoperta di qualcosa di differente per i più piccoli.

L’apertura del mercato sarà ogni pomeriggio alle 15, fino alle 18,30, dal lunedì al venerdì. Sabato 23, oltre al pomeriggio, l’apertura sarà anche mattutina, dalle 10 alle 12. Domenica 24, unico giorno di chiusura del mercatino, fra Matteo Ghisini, ieri in prima fila ad accogliere le persone arrivate anche da fuori Imola, con gli oltre 60 volontari provenienti da tutta Italia andranno alla scuola di Barbiana, in Toscana, sulle orme di Don Lorenzo Milani, per approfondire l’esperienza educativa che ogni mattina verrà condivisa con letture di testi e riflessioni per iniziare la giornata. Fino alla festa finale di venerdì 29, con il ’Mercatino in musica’. Qui, la chiusura sarà prorogata di un’ora, fino alle 19,30, poi tutti nel giardino interno del convento per musica live, stand enogastronomici e convivialità. Ultimo giorno previsto per sabato 30, dove il mercato sarà visitabile solo alla mattina.