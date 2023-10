Mercatino dell’Unicef a favore delle scuole

Torna l’iniziativa benefica "Il mercatino dei libri usati" organizzata dal comitato Unicefdi Medicina in collaborazione con il centro commerciale Medicì con il patrocinio del Comune di Medicina. L’obiettivo è quello di dare vita ai libri usati e con l’intero ricavato acquistare libri nuovi da donare alle biblioteche scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Medicina. Unicef dal 2014 ha consegnato alle scuole del territorio medicinese oltre 1.000 libri nuovi e 500 usati. I prossimi appuntamenti si terranno oggi, domani e domenica al centro commerciale Medicì: oggi e domani dalle 9 alle 18.30; domenica dalle 9 alle 11.30.

A febbraio erano stati consegnati 105 libri destinati agli asili nido e alle materne del territorio. Durante la Festa della Scuola, a settembre, sono stati donati 106 libri nuovi alle scuole primarie Biagi, Vannini e Zanardi, acquistati in collaborazione con Buffetti. La solidarietà non si ferma e grazie alle donazioni di un gruppo di ragazzi, nelle ultime settimane, sono stati donati 140 libri alle scuole primarie del territorio e 20 libri alla scuola dell’infanzia San Mamante. Chi volesse donare dei libri vecchi o usati (non enciclopedie, né scolastici) li potrà consegnare nei giorni d’apertura del mercatino di ottobre. I libri per i bambini che sono in ottimo stato vengono visionati dai responsabili delle biblioteche scolastiche e spesso sono scelti e inseriti nelle loro raccolte didattiche.

z.p.