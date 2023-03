Mercato ambulante in centro L’assessore Raffini rilancia: "Diventerà più forte e attrattivo"

"Un’operazione per salvaguardare e qualificare i mercati". L’assessore Pierangelo Raffini, titolare delle deleghe al Centro storico e al Commercio, definisce così la riorganizzazione dei posteggi tra le piazze Matteotti e Gramsci, via Rivalta e il Borghetto, in occasione dell’appuntamento trisettimanale in centro storico. Presentando in commissione consiliare il provvedimento che – a fronte dell’esigenza di lasciare posto a dehors, parcheggi e transito dei mezzi – farà scendere gli stalli riservati ai venditori ambulanti da 91 a 88 il martedì e il giovedì e da 95 a 91 il sabato, Raffini sottolinea innanzitutto le difficoltà del settore.

"Contrazione delle nuove aperture, aumento delle cessazioni di attività e difficoltà nel passaggio generazionale – elenca l’assessore, riportando alle forze politiche di maggioranza e opposizione le osservazioni delle associazioni di categoria –. Viene manifestata una tendenziale decrescita del valore delle licenze, che ha determinato criticità nel reperire operatori interessati alla gestione delle attività. Si assiste a sempre più posteggi vacanti e a una desertificazione delle aree. E questo lo dice una delle due organizzazioni degli ambulanti".

Il copione è ormai tristemente noto. "La società è cambiata: piazze e vie vivono con i dehors, servono cambiamenti ed equilibrio", avverte Raffini. E rilancia: "Vogliamo valorizzare il mercato perché valorizza il centro storico, ma è importante ricompattare gli spazi e renderli omogenei. È una cosa che va a vantaggio degli stessi operatori". La situazione nel cuore della città, del resto, è sotto gli occhi di tutti. "Piazza Matteotti e piazza Gramsci presentano grandi vuoti – ammette l’assessore –. Serve un’operazione di maquillage, c’è bisogno di riqualificare. Lavoriamo a una serie di attività con le associazioni per qualificare il mercato per renderlo attrattivo tanto per i cittadini quanto per le imprese che vi partecipano. Non è uno spazio destinato solo allo shopping, ma anche alla socializzazione".

L’opposizione però incalza. Il leghista Riccardo Sangiorgi attacca la "solita politica della pseudo sinistra imolese che preferisce privilegiare i grandi supermercati e colpire gli ambulanti". Ma è soprattutto l’affondo firmato nei giorni scorsi da Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) a non essere andato giù all’assessore. "Deve sparire la demagogia secondo la quale vogliamo togliere posti al mercato – ribatte Raffini –. Vogliamo renderlo più forte, davanti a una situazione che è mutata. Ci preoccupiamo per il futuro del settore".

Enrico Agnessi